Suscríbete a
ABC Premium

Sevilla al día

Y cayó la mierda encima

«Una auténtica alegoría de lo que ha sido esta obra: mordidas, enchufes, sobrecostes, retrasos insostenibles y una opacidad brutal en su ejecución»

Javier Macías

Javier Macías

Esta funcionalidad es sólo para registrados

La imagen de aquel retrete sobrevolando el puente del Centenario mientras circulaban los coches, y desprendiéndose de las cadenas que lo agarraban hasta acabar precipitándose, no pudo ser más simbólica. Una auténtica alegoría de lo que ha sido esta obra, la única que el PSOE ... de Pedro Sánchez ha impulsado en Sevilla en ocho años: mordidas, modificaciones de contrato irregulares, enchufes, sobrecostes, retrasos insostenibles, una opacidad brutal en su ejecución... y al final acabó cayendo toda la mierda encima. El vídeo grabado desde un coche alertaba en tiempo real de lo que estaba ocurriendo: «Quillo, quillooo, que se ha caío compadre, toda la mierda ahí, lo estaba viendo».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app