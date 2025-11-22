La imagen de aquel retrete sobrevolando el puente del Centenario mientras circulaban los coches, y desprendiéndose de las cadenas que lo agarraban hasta acabar precipitándose, no pudo ser más simbólica. Una auténtica alegoría de lo que ha sido esta obra, la única que el PSOE ... de Pedro Sánchez ha impulsado en Sevilla en ocho años: mordidas, modificaciones de contrato irregulares, enchufes, sobrecostes, retrasos insostenibles, una opacidad brutal en su ejecución... y al final acabó cayendo toda la mierda encima. El vídeo grabado desde un coche alertaba en tiempo real de lo que estaba ocurriendo: «Quillo, quillooo, que se ha caío compadre, toda la mierda ahí, lo estaba viendo».

Esta semana, precisamente, ha salido a la luz el segundo atestado de la UCO en el que se ponen de manifiesto los tejemanejes del hasta hace nada mano derecha del autócrata que nos gobierna. Ya conocíamos cómo la banda de Ábalos, Koldo y compañía arregló la adjudicación de la ampliación del puente por donde se desangra el tráfico de Sevilla a Acciona. Los 'whatsapp' intervenidos eran obscenos. Mientras las obras no avanzaban, y nadie explicaba qué ocurría, nos llegó el informe en el que el ex ministro y sus socios se repartían la manteca colorada. Ahí aparecía también aquel hombre por quien María Jesús Montero puso la mano en el fuego, el que les hacía ganar las primarias a la cuadrilla, pero apenas conocíamos su enorme interés por el puente: «Jefe, Santos está obsesionado con Sevilla».

Ahora ya sabemos por qué. El ex número 3 del PSOE sabía que aquella obra tenía tres claros objetivos, y por ello había que cerrarla cuanto antes: político, para hacerle ganar las elecciones a Espadas; el trinque, por el cual su empresa se llevó 1,8 millones sin apretar un tornillo; y el familiar. Esto último lo vamos a explicar bien. Su mujer, conocida como 'la Paqui', natural de Los Corrales (Sevilla), y a la que conocían las cajeras del Corte Inglés por cómo derrochaba con la Visa de Servinabar, le hizo una encomienda. Imagínenlo: «Santos, gordo mío, mira mi hermano. Lo está pasando regular. Ya sabes que es peón especialista. Anda, llama a quien sea y mételo en la obra esa, para una que hacéis aquí en Sevilla... Y que el hombre pueda aunque llevar aunque sea un palé de aquí para allá». Cerdán venía a Sevilla y se daba homenajes en el Maquiavelo, se tomaba copitas en Lo Nuestro... Estaba orientado. Y todo lo pagaba la empresa de la que dijo no tener nada que ver. Maniobró con Acciona para colocar a su subcontrata en la obra y agenciarse un beneficio, con un sólo trabajador: su cuñado. La Paqui estaba contenta.

Esta semana, en la que celebramos los 50 años de democracia, era la de Sánchez. Agitar la memoria y el cadáver de Franco siempre le conviene. Pero el mismo día, cuando el presidente estaba comiendo (no eran ni las cinco), saltó la noticia: «Españoles, el fiscal general está condenado». En ese momento, a Pedro le mandaron el vídeo del puente lleno de mierda. Metáfora de la que al final acabará cayendo.