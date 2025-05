Leer el ABC forma parte de las costumbres más arraigadas de Sevilla porque este periódico está en el ADN de la ciudad como la cerveza en El Tremendo, o como ponerle velas a San Judas Tadeo o llevarle flores al Gran Poder los viernes. Por ... eso el Señor es el primer suscriptor y por eso esta Casa lleva por bandera la defensa de los usos que la hacen única sin quedarse en la visión anquilosada e inmovilista. Cada sevillano tiene una manera distinta de relacionarse con el periódico. Hay quien lo abre por las esquelas. Aquí se dice que quien no aparece en ellas es que no se ha muerto por más que venga su nombre en la pantalla del tanatorio. Porque esta ciudad es más cumplida que un luto y esas páginas son el mejor notario de quienes se han marchado. Sólo se le aproxima, si acaso, el culto al difunto que dispensan las hermandades y que colapsa a veces el correo electrónico con el asunto 'Fallecimiento', que nos vuelca el corazón en el trámite de comprobar a quién le ha tocado esta vez coger la puerta.

Mi abuela, por ejemplo, desarma el periódico sin desmontar la grapa, lo gira y lo dobla como un calcetín. Antes buscaba primero las esquelas y desde hace algo más de 16 años lo hace con la firma de su nieto, y juega a recortar la página y a guardarla en una hemeroteca particular que tiene bajo un sofá. Un día, al sentarme, me levanté alarmado por la dureza de lo que había bajo el cojín, hasta comprobar que allí se encontraba la colección. Observé, eso sí, que había recortado también durante años todas las noticias que venían con las iniciales 'J. M.'. Al día siguiente le dije a mi compañero Jesús Morillo que mi abuela leía con fruición sus temas culturales y los coleccionaba. Ahora recorta sólo la foto de su nieto en la contraportada de este periódico del sábado, que ya no tiene que desmontar al principio porque nada más que tiene que darle la vuelta.

Decía que hay muchas costumbres a la hora de leer el periódico. En particular, yo busco primero las cartas al director. Sobre todo desde que un lector me dio lo que merecía por haber cruzado la raya en mi primera crónica de Semana Santa. Ahora, cuando abro el periódico por esa página siento lo mismo que cuando me llega el correo de la hermandad con el anuncio de un nuevo difunto, y no precisamente por el impulso de bajar de número.

Las cartas al director es la sección más sevillana del periódico porque es la que permite la interlocución del lector con el periodista, y a veces suponen una necesaria cura de humildad. Hay veces que uno recibe una carta manuscrita en papel de cuaderno. Como la de una colaboradora habitual de las cartas, que ha preferido hacerlo por privado. «Me gusta y me alegro cuando veo mi carta publicada», me comenta al final, tras reafirmar mi opinión expresada hace semanas en esta contra sobre la pérdida de identidad de la ciudad. Me ofreció una reflexión en verso: «Sevilla ya no es Sevilla, / es una ciudad cualquiera / pero no una maravilla».

Otras veces las cartas son en sí mismas la opinión más relevante, como la del experto al que no hemos sabido buscar para una noticia. Es el caso de la de un capitán de navío de Rota, que pone el punto sobre la 'i' en el asunto de la crisis migratoria en Canarias. O la que apareció ayer, que es un recetario para vivir la vida. Se titulaba 'Ser amable'. Una madre, cuyo hijo había estado muy malito en el hospital, nos dio la mejor lección: «Ser amable es ser empático, ser amable es ser educado, ser amable es ser buena persona, ser amable es ser divertido, ser amable es ser un buen cristiano, ser amable es simplemente extraordinario». Como extraordinario es que este periódico tenga siempre un destinatario, que es el rito y la regla de quienes lo escribimos.

Posdata. El pasado sábado se publicó la esquela de Eleuterio Alegría Mellado, autor durante décadas de cartas al director.