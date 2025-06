Un día de estos los periódicos informarán de una desgracia y nos llevaremos las manos a la cabeza. Una desgracia del tipo muere un niño –o una madre, o un trabajador que pasaba por allí– en un tiroteo entre clanes de la droga. En cualquier ... punto de Andalucía. Puede ser en Huelva, en Sanlúcar, en Barbate, en la Costa del Sol o en Almería. Se han vuelto tan habituales que a nadie podrá extrañarle. Ocurren aquí. Al lado nuestra. No diré a diario, pero semanalmente seguro. La mayoría son entre clanes de la droga. Y pensamos que mientras se maten entre ellos, aquí paz y después gloria. Los hemos normalizado. Miramos para otro lado. No va con nosotros. Pero sí va. Por supuesto que va. Una sociedad en cuyas calles hay gente que se mata a tiros es una sociedad enferma. Ocurre en muchos países de América Latina. Países a los que decimos adorar. Son nuestros hermanos. Pero a los que no vamos salvo que sea unos días a un resort con pulserita y todo incluido. No paseamos por sus calles, porque en sus calles la rutina son los tiroteos y los secuestros. Como está empezando a pasar aquí.

Y la causa siempre es la misma: el tráfico de drogas. Concretamente la cocaína, que multiplica por mil las ganancias de los narcos. Y con ello los peligros, las armas, los vuelcos y los ajustes de cuentas. Cuando llegue ese día en el que los periódicos cuenten la desgracia y nos llevemos las manos a la cabeza, nos preguntaremos qué ha podido pasar para llegar a esta situación. Y qué hemos hecho para remediarlo. La respuesta está clara. Nada. Porque en este país definitivamente nada parece importar. Se empieza por degradar las instituciones y todo se pudre desde dentro. Hasta acabar lamentando la muerte de un inocente, o de varios, en un tiroteo en la terraza de un bar de un paseo marítimo cualquiera. Los que tienen que tomar cartas en el asunto, los que tienen la obligación de dar amparo legal y medios dignos a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado para combatir esta lacra no lo hacen. Y esos no son otros que el Gobierno y concretamente el ministerio del Interior. Y no solo no lo hacen, sino que encima tratan de convencernos de que no pasa nada. De que tienen el asunto controlado. De que el principio de autoridad está a salvo. Nos distraen con bagatelas. Con datos macroeconómicos manipulados, con presuntas mejoras sociales completamente intangibles para la inmensa mayoría de los ciudadanos. Hablan de fango, de bulos y cloacas mientras suenan los disparos en plena calle. Sin que hagan absolutamente nada. Ellos son los primeros que miran para otro lado. Y cuando ocurra la desgracia, cuando vayan al funeral de ese niño, o de esa madre, o de ese trabajador que pasaba por allí, los abuchearán. Pero no servirá de nada. El mal ya estará hecho. Los periódicos ya habrán dado cuenta de la noticia. Con la esperanza de que no vuelva o ocurrir. Con la certeza de que seguirá ocurriendo.

