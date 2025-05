Dice Carlos Alcaraz que él quiere comer en la mesa de los tres grandes: Nadal, Federer y Djokovic. Quiere sentarse con ellos pero 'a su manera'. Es decir, yéndose de fiesta a Ibiza cuando se lo pida el cuerpo o a ver la Fórmula Uno ... si le apetece, aunque sea una semana antes de un torneo importante. Pues ya está tardando Ferrero en buscar un buen psicólogo que le haga entrar en razón o un nuevo pupilo al que entrenar. Porque con esa mentalidad es sencillamente imposible ganar 25 Grand Slams, aunque ya lleve cuatro con apenas 22 años. En cierto modo es lógico que Carlos Alcaraz piense así. Cosas de la edad. Siempre ha habido enormes deportistas con unas cualidades físicas y técnicas que se han echado a perder por su mala cabeza. O sencillamente por su inmadurez. Y años después los vemos en documentales lamentándose por no haber sabido aprovechar su oportunidad. Ojalá su familia y su equipo logren convencer al tenista murciano de que tiene todo en su mano para ascender a lo más alto, para escalar a eso que llaman el Olimpo de los dioses del deporte. Pero para ello la palabra que debe grabarse a fuego es sacrificio, algo que hoy día parece desterrado de nuestro diccionario. Sobre todo para los más jóvenes, a los que hemos educado con estuches y tazas de Mr Wonderful, en las que desde que se levantan están leyendo mensajes del tipo «Piensa en positivo y todo saldrá bien», «De vez en cuando deja que se te vaya la pinza», «Hoy voy a conseguir todo lo que me proponga» o «Pase lo que pase siempre buen rollito». Hay que ser felices. Ese es el gran objetivo.

Todo está cambiando. Y muy rápido. Debe ser cosa de la edad también. Pero no por joven, sino por todo lo contrario. Por viejunos. El orden de cosas con el que crecimos no tiene nada que ver con el actual. Las generaciones anteriores a Mr Wonderful nos hicimos mayores creyendo que la felicidad hay que trabajársela. Como nuestro futuro, en definitiva. No llega por el mero hecho de existir. Pero no solo eso. Cambia nuestro entorno. Nuestro día a día. Cambiamos como sociedad. Y por supuesto nuestra política. Para mal. Crecimos pensando, por ejemplo, que con terroristas no se negociaba. Bajo ningún concepto ni circunstancia. Miguel Ángel Blanco lo pagó con su vida. Hoy se cede por siete miserables votos. Tampoco se ponían en discusión las decisiones de los jueces. Ni se gobernaba sin presupuestos. Ni se liberaba a violadores. Ni nos dejaban cambiarnos de sexo alegremente. Ni nos decían que no pertenecíamos a nuestros padres. Ni nos mentían con las cifras del paro. Ni se pagaban los impuestos más altos de la historia. Ni nos daban la tabarra todo el día con Franco. Ni se indultaba a presos por intereses electorales. Hasta los trenes funcionaban con puntualidad exquisita. En fin, que será cosa de la edad, pero me da la sensación de que aquello de que cualquier tiempo pasado fue mejor es una verdad como un templo. El tiempo que nos sirvieron en bandeja nuestros mayores tras hacer la Transición y que, años después, en lugar de aprovecharlo, estamos tirando por la borda. Como puede ocurrirle a Alcaraz con su carrera deportiva. Ojalá que no.