Antes de que se politizara el asunto, como se politiza absolutamente todo en esta nuestra España, el programa de Broncano regaló muchas risas a la minoritaria audiencia que lo seguía en Movistar Plus. Sabrá usted disculparme, lo confieso aquí, a pecho descubierto, en las páginas ... de ABC: servidor veía 'La Resistencia'. Sin duda era un buen programa de entretenimiento, en el que el 99% de su contenido eran chorradas con el único fin de hacer pasar un rato divertido. Y muy de vez en cuando –muy muy de vez en cuando– se soltaba alguna pullita política. Casi todas endiñándole a la derecha, eso es cierto. De toda la vida de dios los cómicos han calzado a la izquierda, excepción hecha de algún mito como el gran Luis Sánchez Pollak. Pero en serio que era muy pocas veces. La mayoría del tiempo era humor. Sencillamente. Que dejó grandes momentos. Uno de ellos fue, sin duda, la visita de Bertín Osborne. Dos personajes, presentador e invitado, absolutamente antagónicos. Pero que demostraron ser capaces de dialogar, de confrontar ideas y de reírse con total cordialidad y educación. Lo que debiera ser lo normal. Pero que desgraciadamente cada vez es más infrecuente. Sobre todo en los debates televisivos y desde luego en la propia política. Aquella noche Bertín le regaló una yegua a Broncano. Lo que a la postre fue un regalo envenenado. La yegua sigue en la misma finca y él apenas puede ir a verla. Pero se encarga de su manutención, lo cual le cuesta entre 500 y 600 euros al mes. «Es como si hubiera firmado una hipoteca sin tener casa», confesó meses más tarde entre risas el propio cómico. Vamos, que Bertín le dio coba.

Salvando las evidentes distancias, me recuerda aquel encuentro al que hoy van a tener en La Moncloa el presidente del Gobierno y el de la Junta de Andalucía. No me cabe la menor duda de que será cordial, pese a que también son completamente opuestos. En el fondo y en las formas. Sánchez va a intentar venderle la burra a Juanma Moreno de las bondades de la financiación singular –o como quiera llamarla– que ha firmado con Cataluña. Que si es una oportunidad para Andalucía, que si le está dando más dinero que nunca. Ni él se lo cree. Intentará darle coba haciendo uso del arma que le hace jugar con ventaja al juego de la política: su falta de escrúpulos. Su facilidad para decir una cosa y la contraria, para mentir, para recurrir a cualquier argucia que le permita seguir viviendo precisamente allí, en La Moncloa. Afortunadamente, el presidente de la Junta no es Broncano. No se va a dejar engañar. No va a salir de allí con ningún regalo envenenado. Moreno sabe de antemano que no va a sacar nada en claro. Acude por lealtad institucional y porque es su obligación. Pero volverá con las manos vacías. Su interlocutor es quien es. Nada bueno puede esperar. Ni siquiera unas risas. Porque menuda gracia le hará, encima, tener que sentarse en la misma sala, en el mismo sofá, en el que hace muy poco se sentaban Koldo, Barrabés, Víctor de Aldama o Javier Hidalgo para preguntarle a la señora de la casa que qué había de lo suyo. Para darnos coba a todos los españolitos mientras vemos programas de humor.