No queremos pensarlo mucho, que bastante tenemos con lo que tenemos. Y tenemos un presidente del Gobierno que nos miente hasta cuando dice que comparece -en medio de la película de la tarde del domingo- ante la prensa y en realidad lo hace delante de ... dos plasmas en los que únicamente se plasma su imagen. Tenemos a su señora imputada. A su hermano imputado. A 'su' fiscal general imputado. A su ministro de Justicia con una petición de imputación al Tribunal Supremo. Tenemos un ex número dos al que le gustan las prostitutas casi tanto como al otro ex número dos pegar sablazos cada vez que firma un contrato. Ahora le llaman 'mordidas' a lo que toda la vida fue el 'tres per cent' que hizo millonaria a la familia Pujol al completo. Por cierto, un inciso. El patriarca, don Jordi, el 'molt honorable' que dijo que los andaluces somos unos cabestros. Así llevamos décadas. Nos toman por tontos. Los que se creen más listos... Pido perdón. Me desvío del tema, al más puro estilo Sánchez, que habla de cualquier cosa antes que hacerlo sobre lo verdaderamente importante. Por eso habla sobre gasto militar, para no hacerlo sobre corrupción. Ocurre que, visto como se está poniendo el panorama bélico, la inversión en nuestra defensa no es tema menor.

Nosotros no queremos pensarlo mucho, que bastante tenemos con lo que tenemos, pero el foco ahora está en la geopolítica. En Donald Trump por un lado, Putin por otro, Netanyahu por allá y el líder supremo iraní Ali Jameini por acullá. Las palabras de su consejero más directo tras el bombardeo estadounidense del otro día son ciertamente escalofriantes. «Seguimos teniendo uranio enriquecido, el juego no ha acabado, las sorpresas continuarán». La primera sorpresa, un bombardeo a una base norteamericana en Qatar. Controlado. Pero bombardeo. Y usted, reconózcalo, rápidamente pensó que aquí mismo, en Andalucía, tenemos dos bases, Rota y Morón. Que no va a pasar nada, claro que no. Pero un matiz. Desde un punto de vista estrictamente técnico, es posible. Cualquier experto en conflictos bélicos se lo puede corroborar. La distancia entre Teherán y Qatar es de casi 2.000 kilómetros. Y hasta allí que volaron los misiles. España está bastante más lejos, a unos 6.000 kilómetros. Pero es que ya existen misiles de largo alcance capaces de recorrer hasta 10.000. No se trata de exagerar. Ni de crear alarma. Pero el armamento existe. Y por tanto la posibilidad. Convendremos además que ninguno de los cuatro que pueden apretar sus respectivos botones son de fiar. Por más que se den las gracias entre ellos por avisar antes de los bombardeos y pidan perdón por lanzar misiles. Tiempos raros estos. Guerras raras, casi como las que contaba Gila. Lo cierto es que hoy día resulta imprescindible tener una política de Defensa fuerte. Y España no la tiene. Sánchez -tan poco de fiar como los otros- nos miente diciendo que ha llegado a un acuerdo con la OTAN y que aumentar el gasto al 2,1% es suficiente. El secretario general Mark Rutte -su 'amigo'- no tarda ni 24 horas en desenmascararle. «Mínimo un 3,5 Pedro». Podemos discutir quién tiene razón. Cuál es la cantidad justa. Lo que queramos. Pero hay un hecho indiscutible: España, hoy, es un país débil. Lo es desde hace décadas. Y nosotros no queremos pensarlo mucho, que bastante tenemos con lo que tenemos. Pero más nos valdría pararnos un poquito a reflexionarlo.

