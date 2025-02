La sanidad andaluza es la leche. La organización de la sanidad andaluza, su insufrible burocracia, un desastre. Si es usted andaluz y tiene su tarjeta del SAS, no se preocupe si le diagnostican un problema serio de corazón o un cáncer agresivo. A ver, preocúpese ... porque puede palmarla. Eso sí. Pero por la atención médica que va a recibir, no. Contará con toda la ayuda sanitaria posible. Con grandes profesionales y medios de última generación. Es muy posible que hasta le salven la vida, porque nuestros especialistas son buenos. Muy buenos. Le darán prioridad si ven que está usted a pique de un repique y además gratis total. No es baladí esto último, que ya sabemos que otros países no tienen un sistema como el nuestro ni de lejos. Estados Unidos por ejemplo, donde como te rompas una pierna prepárate para la escayola y para pedir un crédito a diez años. El Sistema Andaluz de Salud es la 'joya de la corona'. Así lo definía la anterior presidenta de la Junta, aunque ella tiene buena parte de la culpa de su pésimo funcionamiento en las instancias iniciales, en la Atención Primaria.

Porque del mismo modo que en los asuntos graves de verdad la respuesta es excelente en la mayoría de los casos, en los cotidianos es un completo desastre. Días y días para que te den cita, interminables listas de espera para ser operado, atención deficiente por falta de personal... son mil y un problemas. Problemas diagnosticados –permítame el simplón juego de palabras–, pero de muy difícil solución. Fundamentalmente derivados de la falta de profesionales. Pero hay más causas. La nueva consejera del ramo, Rocío Hernández, tiene una ingente tarea por delante. De momento le ha pedido a los sindicatos que entre todos hagan borrón y cuenta nueva, lo cual no es una mala opción para empezar. Lo mejor para solucionar un problema es ir directamente a la raíz. Y uno de los grandes males de este sistema sanitario andaluz es que todo se organiza en torno al personal sanitario. Médicos, enfermeros, auxiliares y sus problemas laborales son siempre el eje sobre el que giran las negociaciones y la organización del trabajo. Jamás entenderé esos turnos infernales en los que te atiende de tu rotura de peroné un médico que lleva 24 horas seguidas trabajando sin descansar. Nunca se prioriza al paciente. O al menos así lo percibimos desde fuera los que no somos profesionales de la sanidad, sino usuarios. Quizá por ahí debería empezar esa cuenta nueva, después de años y años de borrones. Si hay que concertar más hospitales, conciértense. Que les den a los que quieren politizar hasta la alergia al polen. Y si además eso supone reducción de listas de espera y un ahorro de costes que permita seguir invirtiendo en recursos sanitarios, miel sobre hojuelas. A ver si poco a poco conseguimos que no haya que estar más pa' allá que pa' acá para que dejen de marearnos de una ventanilla a otra, de un mostrador a otro, con nuestra carpeta de radiografías e informes en hojas de colores. Ya es hora de que nos atiendan en condiciones en un centro sanitario de esta nuestra Andalucía sin necesidad de que la siguiente puerta a la que nos toque llamar sea la del tanatorio.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar

Has superado el límite de sesiones Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto. Sigue navegando

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión

Más temas:

Andalucía

Medicos

Hospitales

Sanidad