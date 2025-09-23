Suscríbete a
No tienen nombre

Utilizar a las víctimas de la masacre que está cometiendo Israel y obviar a las de otras guerras, como la de Sudán, es una indecencia política y moral

Ignacio Moreno Bustamante

Ignacio Moreno Bustamante

Resulta muy difícil, o directamente imposible, poner cifras a una guerra. A cualquier guerra. Hay víctimas directas, indirectas, por falta de asistencia médica, por hambrunas, por los propios desplazamientos de seres humanos en su huida de los lugares de conflicto... A día de hoy se ... libran varias -y muy cruentas- guerras en el mundo, aunque a algunos sólo les interese la de Gaza. Ni de Ucrania hablan ya, con lo solidarios que fueron al principio, acogiendo niños y enviando víveres. Pero se les pasó. Ya no resulta útil para dar su cansina batalla ideológica. No es rentable en términos políticos. Palestina, o las miles de víctimas de esa horrible masacre que está cometiendo Israel, por lo visto sí lo son. Las utilizan no se sabe muy bien para qué. Desde luego no para intentar acabar con su dolor. De ser así, si realmente actuaran de buena fe, denunciarían con la misma vehemencia la horrible guerra civil que se vive desde hace más de dos años en Sudán, cuyas víctimas superan de largo las cien mil, más del doble que en Gaza. Ni media palabra hemos oído sobre el sufrimiento del pueblo sudanés. Ni tampoco condenas a Putin, que invadió un país en el que han muerto más de 15.000 civiles y casi 200.000 militares. Ni a la continua vulneración de los derechos humanos en países a los que defienden con vehemencia, en los que las mujeres o los homosexuales son tratados como seres inferiores, cuando no directamente perseguidos, agredidos o asesinados.

