Resulta muy difícil, o directamente imposible, poner cifras a una guerra. A cualquier guerra. Hay víctimas directas, indirectas, por falta de asistencia médica, por hambrunas, por los propios desplazamientos de seres humanos en su huida de los lugares de conflicto... A día de hoy se ... libran varias -y muy cruentas- guerras en el mundo, aunque a algunos sólo les interese la de Gaza. Ni de Ucrania hablan ya, con lo solidarios que fueron al principio, acogiendo niños y enviando víveres. Pero se les pasó. Ya no resulta útil para dar su cansina batalla ideológica. No es rentable en términos políticos. Palestina, o las miles de víctimas de esa horrible masacre que está cometiendo Israel, por lo visto sí lo son. Las utilizan no se sabe muy bien para qué. Desde luego no para intentar acabar con su dolor. De ser así, si realmente actuaran de buena fe, denunciarían con la misma vehemencia la horrible guerra civil que se vive desde hace más de dos años en Sudán, cuyas víctimas superan de largo las cien mil, más del doble que en Gaza. Ni media palabra hemos oído sobre el sufrimiento del pueblo sudanés. Ni tampoco condenas a Putin, que invadió un país en el que han muerto más de 15.000 civiles y casi 200.000 militares. Ni a la continua vulneración de los derechos humanos en países a los que defienden con vehemencia, en los que las mujeres o los homosexuales son tratados como seres inferiores, cuando no directamente perseguidos, agredidos o asesinados.

Hoy está de moda ponerse un pañuelo palestino al cuello. Es lo 'cool'. Tan de moda que están agotados en los chinos, como se agotaron las banderas de España cuando ganamos el Mundial. Perdón por lo de chinos. En los bazares orientales. El caso es que el ejercicio de cinismo que está haciendo la izquierda encabezada por el presidente del Gobierno es directamente deleznable. Todo el día repartiendo moralina y utilizando a las víctimas con el único objetivo de atacar al oponente político. Y de paso acallar sus propias conciencias. Para autoconvencerse de su superioridad moral de baratillo. Lo que está haciendo Netanyahu con el pueblo palestino tiene muchos nombres: exterminio, matanza, aniquilamiento... Si es un «ge-no-ci-dio» -como dice María Jesús Montero para que repita con ella Juanma Moreno en una utilización patética del sufrimiento ajeno como arma arrojadiza-, no lo sé. Desde luego no es algo que decida ella, ni Pedro Sánchez, ni los que revientan la Vuelta Ciclista o se borran del Festival de Eurovisión -algo bueno tenía que salir de todo esto-. Si lo comparamos con el genocidio nazi, en el que asesinaron a más de seis millones de judíos, quizá sea algo desproporcionado. En cualquier caso lo de Israel hoy es una indecencia que los tribunales internacionales deberán juzgar en algún momento. Como lo juzgará la propia historia. El terrible ataque previo del 7 de octubre no justifica su reacción. Lo que está haciendo el líder israelí no tiene nombre. Como tampoco lo tiene lo que hacen todos estos adalides de la moral. En realidad sí. Se llama indecencia política. Y moral.

