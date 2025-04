Si nos atenemos a nuestra propia experiencia en los últimos años, en este preciso instante tiene que haber ya más de un 'intermediario' analizando cómo puede pescar algunos miles de euros, sino millones, de los 33.100 anunciados por Pedro Sánchez para cumplir con sus ... obligaciones europeas e invertir el 2% de nuestro PIB en Defensa. 33.100 millones son un montón de millones de los que un buen puñado serán para comisionistas. Para 'conseguidores' que afirmen tener contactos en cualquier país remoto que venda los tanques o los fusiles al mejor precio. En Andalucía tenemos amplia experiencia con este tipo de pajarracos, que llevan mucho más allá del límite que marca la ley la máxima de convertir una crisis en una oportunidad. Ocurrió con los ERE, con los cursos de formación, con la Faffe... Ahí proliferaron como setas y algunos acumularon dinero «como para asar una vaca». Y en el resto de España tres cuartos de lo mismo. La pandemia fue una auténtica bacanal de 'intermediarios' que se ofrecían para comprar mascarillas, trajes EPI, jeringuillas, vacunas... todo lo que hiciera falta a cambio de tajadas millonarias. Y como nuestro Gobierno es el que es, su única preocupación es dominar el relato. Es decir, insistir machaconamente en la idea de que esto no va a suponer una subida de impuestos. Que no se va a tocar un duro del gasto social. Que la inversión adicional de 10.471 millones se financiará «con fondos europeos, ahorros y redistribución de partidas presupuestarias». Milongas. Si estás obligado a invertir tantísimos millones en Defensa –porque estás obligado te guste o no, y a Pedro Sánchez no le gusta–, de algún sitio tienen que salir. Lo del 'remanente' no es más que un eufemismo como tantos hubo antes. Poner paños calientes y justificarse ante sus socios de Gobierno es lo único que le preocupa.

Y mientras, los aprovechados de siempre campan a sus anchas. El presidente ha anunciado muy pomposamente su 'Plan industrial y tecnológico para el fortalecimiento de la seguridad y la defensa'. Eso sí, sin permitir que se vote en el Congreso. Se ha dedicado a poner todo tipo de excusas para justificarse ante los suyos. Cuando no debería hacer falta, porque ese es su papel. Hacer política para adultos y tomar decisiones que no le gustan. Lo que no ha hecho en ningún momento es explicar cómo se va a invertir todo ese dineral. A qué conceptos van dedicados del primer al último euro. Qué tipo de controles se van a poner para que no se 'distraigan' partidas. Para que no tengamos que enterarnos, años más tarde, de que tal o cual asesor o mano derecha de un ministro se hizo millonario gracias a una compra de uniformes de camuflaje adquiridos en un remoto país asiático. Ocurrirá, no tenga la menor duda. Ya lo hemos vivido en demasiadas ocasiones. Porque mientras Pedro Sánchez y su equipo de asesores solo se preocupan por aparentar lo que no son y por contentar a Junts, ERC, Bildu Podemos y demás socios extorsionadores, ahora mismo, en este preciso instante, hay más de uno frotándose las manos.

