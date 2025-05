Engracia utiliza palabras como camarada, heteropatriarcado, municipalismo, fascismo o lgtbifobia. Se le llena la boca con ellas. Y con expresiones como mayoría social o lucha obrera. Odia a los ricos –gran chirigota de Selu García Cossío del año 93, que en realidad se llamaba ' ... Con el sudor del de enfrente'–. Engracia se preocupa mucho, muchísimo, por el pueblo palestino. Por las injusticias que se cometen en Sudáfrica o en cualquier país de Iberoamérica, desde Venezuela a Bolivia. Por supuesto, se desvive por las mujeres que son de su cuerda, por los homosexuales que votan a la izquierda o por los vecinos y las vecinas del último municipio de España que no haya votado al PP o a VOX. En definitiva, el fin último de su presencia en el planeta tierra es «mejorar la vida de la gente», a decir de ella misma. Su gente. Y pone todo su empeño en ello. Que es mucho. Su última cruzada, defender a los niños del Polígono Sur de Sevilla, a los que como todo el mundo sabe el alcalde facha de la ciudad discrimina de forma sistemática. Al fin y al cabo Engracia Rivera es diputada de Izquierda Unida por Sevilla y de alguna manera tendrá que justificar tanto trajín a Madrid. Engracia, además, es una firme convencida de que cuando de luchar por la justicia social se trata, el fin siempre justifica los medios. Eso ha debido aprenderlo del presidente Sánchez, al que tiene muy cerquita en el Congreso de los Diputados. Si hay que mentir se miente. Qué más da quién organizó la cabalgata de Reyes. El culpable es el alcalde. Discriminó a los niños pobres adelantándoles la cabalgata cuatro días. Y punto. Y se grita a los cuatro vientos. Desde el púlpito del Senado, ahora que la Cámara Baja está de reformas. Desde donde haga falta. Cuando haga falta.

Engracia podría tener hasta gracia. Pero no la tiene. Ninguna. Tiene un altavoz demasiado fuerte como para no oírla. El mismo que tienen otros 'salvadores' de la izquierda radical. Andaluza y nacional. Desde el gran José Ignacio García con el acento ese extraño que se han inventado los de Adelante –vesinos y vesinas, los fashas, la ultraderesha...–, a las Ione Belarra, Irene Montero o la propia Yolanda Díaz. Cada vez son menos, es cierto. Pero ahí siguen aún unos cuantos. Dando la murga. Esparciendo mentiras impunemente. Dando lecciones. Hace unas semanas Engracia estuvo en San Fernando y denunció el lamentable estado de un centro de recuperación de personas con discapacidad que depende... de su propio ministerio. En fin, Engracia es la presidenta de la Comisión Mixta Congreso-Senado para la coordinación y seguimiento de la Estrategia Española para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Imagínese usted qué objetivos de desarrollo sostenible vamos a alcanzar con ella al frente de la Comisión Mixta Congreso-Senado para la coordinación y seguimiento de la Estrategia Española. Qué de cosas. Qué de palabros. Alcanzar no alcanzaremos ninguno. Pero lo que nos podríamos reír con Engracia no tiene precio. Si es que todo esto tuviera gracia, Engracia.