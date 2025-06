A modo de documental basado en hechos reales, trataré de explicar en estas líneas cómo funcionaba la Faffe con un caso verídico. Por respeto a alguna persona ya fallecida obviaré nombres y algún dato no esencial. Pero por lo demás todo lo que les cuento ... a lo largo de este artículo es tan real como la vida misma. Tristemente real. Año 2005. Redacción de un periódico andaluz. Llega un redactor nuevo al que nadie conoce. Le colocan en una sección sin excesiva relevancia y en poco tiempo se revela como un tipo dicharachero, ciertamente simpático. Una redacción de un periódico es lo más parecido a un patio de vecinos. Allí los cotilleos, las habladurías y los chismes están a la orden del día. Se fomentan, incluso. Por las risas. Por aquello de que la mayor parte no se pueden publicar al no tener interés periodístico, pero al menos sirven para echar un rato divertido junto a la máquina de café. En este contexto no tardó en saberse que aquel chaval –era bastante joven aún– era el hijo de un ex alcalde socialista de un pueblo de interior. Da igual cuál. Hubo muchísimos por toda la geografía andaluza. El caso es que aquel joven era perfecto para salir de juerga, pero de hacer su trabajo no tenía ni pajolera idea. Un auténtico inútil que siempre tenía una excusa para justificar su negligencia profesional. Y en una empresa privada, por muy hijo de alcalde que seas, si no rindes vas a la calle. De cabeza. Antes o después te entregan una carta con sello y la dirección de la oficina del paro. Y a la calle que fue. Meses más tarde alguno de los amigos que allí dejó, en otra charla de café, comentó que había hablado con él y le había contado que había encontrado acomodo en una especie de fundación pero que no sabía muy bien a qué se dedicaba. Y no lo sabía porque ni él mismo había podido explicárselo. El único dato es que se llamaba Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo y que todas las mañanas tenía que picar pero no tenía una labor específica que hacer allí. Así que básicamente se dedicaba a calentar la silla hasta que llegaba la hora de salir. Eso cuando iba. Y claro, tenía tanto tiempo libre que estaba continuamente dando lecciones en redes sociales sobre las bondades del socialismo, del PSOE andaluz –que por aquel entonces era intocable– y las maldades de la derecha, de los fachas y los conservadores en general, todos ellos claramente machistas, explotadores y racistas.

El resto de la historia usted ya la sabe. Cuando se descubrió el pastel de que aquello era el 'cortijismo' andaluz de la época elevado a su máxima potencia, él –y cientos como él– fueron sacados de allí a empujones antes de que estallara la bomba. En su mayoría fueron recolocados en las oficinas de empleo que hay desde Huelva hasta Almería. Así que hoy, cuando se discuta en el Parlamento Andaluz sobre qué pasó con la Faffe, ya sabe de qué están hablando. Mejor descubrirlo así a tener que hacerlo en cualquier oficina del paro –si por desgracia le toca– y resulte que quien le atiende es un enchufado como el que llegó a aquel periódico hace 20 años. Simpatiquísimo. Pero un completo inútil que lleva dos décadas cotizadas sin saber hacer la o con un canuto.

