Carlos Mazón es un cadáver político. Bien está. Ya se sabe que en política no sólo hay que ser. También hay que parecer. Y el aún presidente valenciano -en funciones- ni fue ni pareció. Que se lo digan a Rocío Hernández, la ex consejera de ... Sanidad de esta nuestra Andalucía, que maldita la culpa directa que tuvo en el error de los cribados. Pero que ha tenido que volver a su vida anterior. Y maldita también la hora en la que aceptó meterse en política, imagino que pensará. El caso es que Mazón, por más que trate de justificar su actuación aquel fatídico día, hace mucho tiempo que debió dejar de ser el máximo representante político de los valencianos. La riada provocada por el desbordamiento del barranco del Poyo se llevó por delante todo lo que encontró a su paso, incluidas las vidas de más de dos centenares de personas. Sobre todo las vidas de más de dos centenares de personas. Y como daño colateral, contribuyó aún más a la insufrible polarización que vivimos desde hace años, en las que se politiza hasta la lluvia. Literalmente. Con todo, hay una parte del discurso de Carlos Mazón que un servidor le compra. Porque desde el principio de la tragedia me chirrió. ¿En qué momento hemos decidido que la responsabilidad última de dar la voz de alarma a la población en caso de una catástrofe inminente la tiene el político de turno? Como ciudadano, uno se queda mucho más tranquilo si quien le manda la famosa alerta al teléfono móvil es un señor con acreditada experiencia y conocimiento de desastres naturales. Alguien con plaza fija en alguna administración competente que lo mismo me da que vote al PP, al PSOE o al Partido Animalista. Pero una persona sobre la que no pueda recaer la más mínima sospecha de que en su decisión pese cualquier tipo de cálculo partidista. Y si esa responsabilidad última está en manos de un político, pues qué quiere que le diga.

En estos días, por ejemplo, hay municipios andaluces que están trabajando -por fin- en el protocolo anti tsunamis. Que ya sabemos que llegará. Mañana, pasado o dentro de un siglo. Pero llegará. Y por eso se están haciendo simulacros para decirle a los ciudadanos a que planta tienen que subir o en qué puntos elevados se tienen que reunir. Y, la verdad, cuando llegue el maremoto, espero que quien apriete el botón rojo de la alerta sea un jefe máximo de algo que requiera ir vestido con un uniforme. No el concejal de mantenimiento urbano. Luego, cuando llegue el momento de la reconstrucción, de hacer balance y depurar responsabilidades, que entren en juego los políticos. Por cierto, su trabajo, básicamente es tomar todas las medidas necesarias para evitar este tipo de sucesos. O al menos para minimizar sus daños. Y eso se hace con infraestructuras previas a que llegue el diluvio, del mismo modo que los incendios de verano se apagan en invierno. Mazón es un cadáver político. Y bien está. Cuando uno se presenta a unas elecciones asume -o debe asumir- una serie de reglas no escritas, como la de la ejemplaridad. El presidente en funciones no estuvo a altura. Pero un poco de razón, un poco, sí que tiene.

