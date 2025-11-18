Suscríbete a
Cuando llegue la próxima catástrofe, que llegará, espero que el encargado de lanzar la alarma sea un técnico cualificado, no el político de turno

Ignacio Moreno Bustamante

Carlos Mazón es un cadáver político. Bien está. Ya se sabe que en política no sólo hay que ser. También hay que parecer. Y el aún presidente valenciano -en funciones- ni fue ni pareció. Que se lo digan a Rocío Hernández, la ex consejera de ... Sanidad de esta nuestra Andalucía, que maldita la culpa directa que tuvo en el error de los cribados. Pero que ha tenido que volver a su vida anterior. Y maldita también la hora en la que aceptó meterse en política, imagino que pensará. El caso es que Mazón, por más que trate de justificar su actuación aquel fatídico día, hace mucho tiempo que debió dejar de ser el máximo representante político de los valencianos. La riada provocada por el desbordamiento del barranco del Poyo se llevó por delante todo lo que encontró a su paso, incluidas las vidas de más de dos centenares de personas. Sobre todo las vidas de más de dos centenares de personas. Y como daño colateral, contribuyó aún más a la insufrible polarización que vivimos desde hace años, en las que se politiza hasta la lluvia. Literalmente. Con todo, hay una parte del discurso de Carlos Mazón que un servidor le compra. Porque desde el principio de la tragedia me chirrió. ¿En qué momento hemos decidido que la responsabilidad última de dar la voz de alarma a la población en caso de una catástrofe inminente la tiene el político de turno? Como ciudadano, uno se queda mucho más tranquilo si quien le manda la famosa alerta al teléfono móvil es un señor con acreditada experiencia y conocimiento de desastres naturales. Alguien con plaza fija en alguna administración competente que lo mismo me da que vote al PP, al PSOE o al Partido Animalista. Pero una persona sobre la que no pueda recaer la más mínima sospecha de que en su decisión pese cualquier tipo de cálculo partidista. Y si esa responsabilidad última está en manos de un político, pues qué quiere que le diga.

