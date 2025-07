El Gobierno de Pedro Sánchez es una desgracia para España, pero no se puede negar que resulta la mar de entretenido. Para el periodismo es una bendición. Todo los medios compitiendo por ver quién da la próxima exclusiva, quién publica el audio definitivo, quién firma ... la información que haga caer a un agonizante y desnortado presidente a la lona de la política de una vez para siempre. Pero no sólo para los periodistas. También para los psicólogos. Lo mismo que Ábalos escogía su compañía femenina en un catálogo, se podría hacer otro con los perfiles de todos los hombres de los que se ha rodeado, y aún se rodea, Sánchez. Si equiparáramos esos perfiles a los de un aula de cualquier instituto de España, plagado de adolescentes -edad en la que se asientan las personalidad de cada individuo- tendríamos claramente a los dos matones de la clase, Óscar Puente y Koldo García. El primero más bravucón, el típico abusón que cuando le caía cerca el balón de los niños más pequeños, se lo embarcaba de un patadón por encima de la valla. Sólo por fastidiar. Koldo es más el bobalicón que no soporta que le juzguen por su aspecto. Que quiere demostrar a cualquier precio que es listo pese a su apariencia. José Luis Ábalos es el simpaticote, el 'desahogao' con cierto carisma que te tienta siempre para que no vayas a clase. Que utiliza su labia para ligar, pero rara vez lo consigue. Santos Cerdán es de manual. El cateador. El que no se entera de nada en clase y se deja llevar por la masa. Y en el otro extremo estaría Félix Bolaños. El empollón sin ninguna empatía ni habilidad social.

A este catálogo se ha unido este mismo fin de semana otro que no teníamos controlado: el del baboso, encarnado al parecer por el tal Paco Salazar. Este perfil da especial asco. El típico que es incapaz de tratar a las mujeres con respeto. Que les gasta bromas de pésimo gusto y las imagina siempre en actitud sumisa. Un frustrado despreciable. Todo este abanico de personalidades dignas de analizar tienen una característica común: la mediocridad. Son la antítesis del liderazgo que se le debería presuponer a gente que maneja tanto poder. Por eso, cuando se ven con ese poder en la mano, no saben cómo gestionarlo. Su única obsesión es aprovecharlo en beneficio propio. Y afloran sus verdaderas personalidades. Aquel dicho tan español de 'a fulanito dale un carguito' elevado a su máxima expresión. Koldo organiza una trama corrupta. Puente sigue siendo el abusón, aunque ya sólo de boquilla. Bolaños se pasea con el mismo aire de superioridad y sin ningún carisma. Cerdán y Ábalos son perfectamente conscientes de no cumplir el más mínimo requisito para estar dónde están, por lo que intentan exprimir al máximo el tiempo que les dure el chollo. Y el baboso tratando de aprovechar su posición para hacer aflorar sus más bajos instintos. Siguiendo con los dichos populares, este es el 'ganao' con el que viene arando Sánchez desde hace más de siete años. Su círculo más íntimo de confianza. Pero por lo visto él no se enteraba de nada. Luego está claro quién era el tonto de la clase. O el que nos toma por idiotas a los demás.

