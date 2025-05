Como cabía esperar, en cuanto volvieron las conexiones tras el apagón del lunes, internet y las redes sociales se inundaron de todo tipo de teorías de la conspiración para explicar qué había pasado. En realidad, incluso antes de que se reestablecieran del todo, en esas ' ... ventanitas' de conexión que se nos iban abriendo durante apenas unos minutos y nos entraban todos los mensajes a la vez. Todo el mundo tenía una hipótesis – casi todas completamente alocadas- para explicar por qué estábamos desnudos de electricidad y completamente vulnerables ante una situación tan inesperada. Putin se llevaba la palma, obviamente. Pero no solo él. Que si ciberdelincuentes de algún país remoto. Que si el exceso de calor... hasta de extraterrestres hablaban los más osados. Sin embargo, la teoría que tiene más visos de aproximarse a la verdad es la del reventón del sistema por el exceso de enchufes utilizados por este PSOE de Pedro Sánchez. Y no porque el hermano del presidente ya esté oficialmente procesado por el juez, acusado de prevaricación y tráfico de influencias. Hasta dos años de cárcel le pueden caer. E inhabilitación. Tampoco por su mujer, que ya sabemos cómo se las gasta. Lo que haga falta para obtener su cátedra. Tráfico de influencias –debe ser una especie de tradición familiar–, corrupción en los negocios... un completo. Y del caso Ábalos para qué hablar, con su 'sobrina' Jessica haciendo méritos en dos empresas públicas como Tragsa e Ineco. Tanto voltio no hay sistema que lo aguante.

Eso decían los memes de internet, que es cierto que en casos así hacen que nos echemos unas risas porque hay gente realmente ingeniosa y divertida. Pero lo cierto de verdad es que el asunto del enchufismo sí que puede ser una explicación plausible. Todos los expertos a los que hemos oído esta semana hablan de un fallo meramente técnico. Una caída del sistema por su incapacidad para combinar la energía, digamos, tradicional, con las renovables. Y ahí es donde empieza a mezclarse lo técnico con lo político. Podríamos hablar y escribir largo y tendido sobre la dictadura ecologista y la imposición del relato buenista de la izquierda -eso que ahora llaman 'woke'-. Pero hay una realidad incontestable. La empresa Red Eléctrica de España, responsable de todo este tinglado, está participada en un 20% por el Gobierno. Y la presidenta es nombrada a dedo directamente por Sánchez. Beatriz Corredor –exministra de Zapatero– es registradora de la propiedad y sabe de subestaciones eléctricas y circuitos alternos lo mismo que usted y que yo. Pese a ello, es la máxima responsable de la compañía. Porque de lo que sí sabe mucho es de enchufes. Y de ahí para abajo imagínese la de cargos puestos por 'decreto'. Corredor está ahí para tomar decisiones que tienen más que ver con la política que con la ingeniería eléctrica. Para lanzar mensajes verdes y progres. Para decirnos lo mala que es la nuclear y lo bien que se ilumina España gracias a su conciencia ecológica. Muy bonito todo. Pero luego pasa lo que pasa. Apaga y vámonos.

