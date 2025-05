He intentado entender qué es un acelerador de partículas. Con verdadero interés. Con ahínco incluso. Imposible. Es oír hablar de iones, protones, electrones, átomos, subátomos y campos electroestáticos y me explota la cabeza. Como a usted. Salvo que sea físico o ingeniero mecánico con alta ... cualificación. No es el caso. A donde sí llego –con mis cortas entendederas de periodista– es a comprender que el proyecto que esta semana ha sido presentado al mundo en el pequeño municipio granadino de Escúzar, es sin duda una de las mejores noticias de los últimos años para Andalucía. Un 'aparato' único. Que creará energía más barata y más limpia en el futuro. Una energía inagotable. Clave también para otras áreas como la medicina o la industria. Una infraestructura científico–técnica que nos sitúa de lleno en la élite de la ciencia a nivel mundial. De hecho es la mayor inversión jamás realizada en nuestro país en este campo. Andalucía lidera un proyecto en el que participan hasta 14 países, incluido Japón, con un impacto económico de seis mil millones. Generará más de mil empleos, casi la mitad de ellos de altísima cualificación. Casi nada. Que venga otro y lo mejore. O que venga alguien de más arriba a dar la tabarra con clichés sobre nuestra tierra. A poner etiquetas. Escúzar, un pequeño pueblecito granadino de apenas 800 habitantes, es ya marca España. Marca Andalucía. La Andalucía que todos queremos. Una tierra millonaria en cultura, en historia, en arte, en arquitectura, en sol, en compromiso, en valores, en excelencia, en bonhomía.... y en mil cosas más entre las que también están, por supuesto, la alta tecnología y la industria.

Andalucía ya camina en la senda que durante décadas, siglos, le estuvo vedada. La senda del crecimiento, de la innovación, de la modernidad. En todos los datos macroeconómicos, en todas las fotos, salimos más que bien parados. Un aumento de nuestro Producto Interior Bruto por encima del 3%. Líderes en creación de empresas. Vanguardia en agricultura, en comercio, en exportaciones. Ni les cuento en turismo. Ahora también en tecnología. Andalucía ya no es esa tierra que muchos se empeñan en seguir fomentando, la paniaguada, la de las paguitas y las subvenciones. Andalucía, sin renunciar lo más mínimo a nuestras raíces y nuestros orígenes, se ha quitado la boina y mira cara a cara a cualquier comunidad española, cualquiera, en cualquier sector productivo. Lo único que nos hace falta y en lo que aún debemos incidir es en creérnoslo nosotros mismos. Y contarlo. Mirar para adelante con firmeza, conscientes de que somos más de ocho millones y medio de almas que, unidas, somos imparables. En nuestras manos está construir la Andalucía que queremos. La Andalucía que nos merecemos.

