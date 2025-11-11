E n el otoño de 1982, a mis nueve años recién cumplidos, bajaba una mañana de sábado con mi padre al centro de Cádiz en el Seat 124 de segunda mano que acababa de comprarse. Le pregunté que quién era ese señor que aparecía en ... decenas de carteles colgados en las farolas de la Cuesta de las Calesas. «El que va a arrasar en las elecciones», me dijo. Ocho simples palabras. Convencimiento total. Felipe González aparecía con gesto pensativo, como mirando al infinito. 'Por el cambio, vota PSOE', rezaba el eslogan junto al puño y la rosa. Efectivamente Felipe arrasó. 202 diputados le dieron una mayoría absoluta que de momento jamás ha vuelto a repetirse. Liderazgo total. Mi padre, que no era precisamente votante suyo, asumía con resignación el resultado. Incluso con cierta alegría. Al fin y al cabo era el triunfo que habían decidido los españoles en unas elecciones libres. Eran tiempos de reconciliación, de respeto al que pensaba distinto, acallados ya los últimos nostálgicos -con Tejero a la cabeza- y pese a los asesinos de ETA. Todas las ideas tenían cabida y ya vendrían tiempos mejores para los que representaban las más cercanas a las suyas. Democracia en estado puro. La misma que disfrutamos hoy día, pero desde luego con menos pureza que en aquellos años posteriores a la Transición. Hoy estamos tan polarizados que nadie acepta la victoria del contrario de forma natural, sino que trata de desprestigiarlo, de difamarlo, sin ningún escrúpulo.

En cualquier caso, aquel primer contacto infantil con la política me enseñó sobre todo que cuando en cualquier organización -sea de la índole que sea- hay un liderazgo fuerte, todo es mucho más fácil. Lo mismo que nunca se ha repetido una mayoría absoluta tan amplia, tampoco hemos asistido a un ejercicio de liderazgo tan sólido como el de Felipe González en aquellos años. Desde luego no en el PSOE. Tampoco en el PP. Sin embargo, a nivel autonómico sí hay algunos nombres que han brillado, o brillan, con luz propia. Sin duda alguna, uno de ellos es el del actual presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. Hace tres años y medio obtuvo mayoría absoluta, que a la vista de los anteriores 40 años de nuestra historia, parecía una completa quimera. El pasado fin de semana fue ratificado por los suyos con el 99,95% de los votos. Su liderazgo dentro de su partido es mucho más que indiscutible. Y en la calle también. Ejercido además desde la moderación y el centralismo. La mejor prueba de ello es que sus rivales recurren a todo tipo de tretas para tratar de derrocarle. Incluida la utilización de las víctimas del cáncer. Si dentro de unos meses, cuando se convoquen elecciones andaluzas, un niño pregunta a su padre quién es ese señor que aparece en los carteles de la calle Larios de Málaga o Sierpes en Sevilla junto a una gaviota -¿o era un charrán?-, lo normal sería que le dijera: «El que va a arrasar en las elecciones». Pero este PSOE sanchista juega tan sucio que el PP tendrá que seguir siendo muy insistente en su mensaje si no quiere llevarse una desagradable sorpresa.

