Sin acritud

99,95%

Tener un liderazgo sólido, en cualquier ámbito, es fundamental; más aún cuando el rival juega sucio

Ignacio Moreno Bustamante

Ignacio Moreno Bustamante

E n el otoño de 1982, a mis nueve años recién cumplidos, bajaba una mañana de sábado con mi padre al centro de Cádiz en el Seat 124 de segunda mano que acababa de comprarse. Le pregunté que quién era ese señor que aparecía en ... decenas de carteles colgados en las farolas de la Cuesta de las Calesas. «El que va a arrasar en las elecciones», me dijo. Ocho simples palabras. Convencimiento total. Felipe González aparecía con gesto pensativo, como mirando al infinito. 'Por el cambio, vota PSOE', rezaba el eslogan junto al puño y la rosa. Efectivamente Felipe arrasó. 202 diputados le dieron una mayoría absoluta que de momento jamás ha vuelto a repetirse. Liderazgo total. Mi padre, que no era precisamente votante suyo, asumía con resignación el resultado. Incluso con cierta alegría. Al fin y al cabo era el triunfo que habían decidido los españoles en unas elecciones libres. Eran tiempos de reconciliación, de respeto al que pensaba distinto, acallados ya los últimos nostálgicos -con Tejero a la cabeza- y pese a los asesinos de ETA. Todas las ideas tenían cabida y ya vendrían tiempos mejores para los que representaban las más cercanas a las suyas. Democracia en estado puro. La misma que disfrutamos hoy día, pero desde luego con menos pureza que en aquellos años posteriores a la Transición. Hoy estamos tan polarizados que nadie acepta la victoria del contrario de forma natural, sino que trata de desprestigiarlo, de difamarlo, sin ningún escrúpulo.

