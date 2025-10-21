Suscríbete a
ABC Premium

sin acritud

El gran reto de la sanidad

Por fin se reconoce que el sistema de salud de Andalucía, y de toda España en realidad, es totalmente obsoleto

Ignacio Moreno Bustamante

Ignacio Moreno Bustamante

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Cuando eliminamos el ruido de la ecuación, empezamos a ver las cosas con claridad. Y guste más o guste menos, cuando Juanma Moreno habla, el ruido queda reducido a la mínima expresión. Olvídese del histrionismo de María Jesús Montero, de la agresividad de los portavoces ... socialistas en el Parlamento, de los desvaríos de Adelante y de las provocaciones de Vox. En realidad es su papel como oposición, pero ciertamente en estos momentos aportan poco o nada. Eliminemos el griterío y el fragor de la batalla política. Vayamos a lo importante. A lo que de verdad preocupa a los ciudadanos, en nuestro caso a los ciudadanos andaluces. A las decisiones que marcarán nuestro futuro. Lo cierto es que se podrá estar más o menos de acuerdo con su gestión política como presidente de la Junta de Andalucía, pero las intervenciones de Juanma Moreno -como la de ayer en el Foro ABC- son impecables. Y se agradece. Habló de todo, absolutamente todo, sin aspavientos, sin gritos, casi sin reproches. Sin ruido, en definitiva. La parte formal, pues, impoluta. La de fondo... el tiempo -y su capacidad de gestión- dirán.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app