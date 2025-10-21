Cuando eliminamos el ruido de la ecuación, empezamos a ver las cosas con claridad. Y guste más o guste menos, cuando Juanma Moreno habla, el ruido queda reducido a la mínima expresión. Olvídese del histrionismo de María Jesús Montero, de la agresividad de los portavoces ... socialistas en el Parlamento, de los desvaríos de Adelante y de las provocaciones de Vox. En realidad es su papel como oposición, pero ciertamente en estos momentos aportan poco o nada. Eliminemos el griterío y el fragor de la batalla política. Vayamos a lo importante. A lo que de verdad preocupa a los ciudadanos, en nuestro caso a los ciudadanos andaluces. A las decisiones que marcarán nuestro futuro. Lo cierto es que se podrá estar más o menos de acuerdo con su gestión política como presidente de la Junta de Andalucía, pero las intervenciones de Juanma Moreno -como la de ayer en el Foro ABC- son impecables. Y se agradece. Habló de todo, absolutamente todo, sin aspavientos, sin gritos, casi sin reproches. Sin ruido, en definitiva. La parte formal, pues, impoluta. La de fondo... el tiempo -y su capacidad de gestión- dirán.

El presidente de la Junta tiró de datos. Por supuesto en lo económico, anunciando una cifra récord para el próximo presupuesto, con 51.597 millones de euros. Recordó que Andalucía suma 53 meses consecutivos de bajada del paro... pero sobre todo se explayó en el tema sanitario. No hay preocupación mayor a día de hoy y Moreno no rehuyó en absoluto el tema. Bien al contrario, profundizó en él sin miedo. Sin complejos. Anunció la incorporación de 4.371 nuevos trabajadores sanitarios. Pero sobre todo, y ahí está la gran novedad, reconoció abiertamente que el sistema de salud de Andalucía, y de toda España en realidad, es totalmente obsoleto y hay que cambiarlo de arriba a abajo. El SAS se creó hace décadas, cuando la población andaluza superaba por poco los seis millones y medio de habitantes. Hoy somos casi 8.700.000. Y más importante aún, nuestra esperanza de vida era alcanzar las 71 primaveras en el caso de los hombres y las 77 en el de las mujeres. A día de hoy, los hombres estamos casi en 80 y las mujeres en 85. Y creciendo. Gracias a la medicina. Pero eso ha supuesto, lógicamente, una sobrecarga en el sistema. Lo cual, unido a la lentitud burocrática y los obsoletos programas informáticos, provoca lo que provoca. Gestiones eternas, listas de espera insufribles, desesperación de los usuarios... Únale también los errores humanos, que existen, como en el caso de los cribados y ya tenemos la tormenta sanitaria perfecta. El caldo de cultivo para que la oposición la utilice políticamente para tratar de destruir en lugar de construir. Como si en la larguísima etapa del PSOE al frente del Gobierno andaluz, el SAS hubiese funcionado como un reloj suizo. Por eso es vital eliminar el ruido, los gritos, la confrontación. La tarea que tiene por delante el actual Gobierno -y los que vengan detrás, sean del signo que sean- es tan ardua, tan importante, que merece ser sacada de la batalla política. Hay que cambiar nuestro sistema de salud de arriba abajo. Modernizarlo. Nos jugamos, literalmente, la vida.

