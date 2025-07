Será cosa también del cambio climático, pero esta semana todo ha estado del revés en los parlamentos nacional y regional. En vez de un espacio para el debate y la búsqueda de consenso, ha sido el barro en el que unos y otros han tratado ... de sumergir a su opositor. Mirándolo bien, tampoco es que sea novedad, instalados ya desde hace tiempo en la espectacularización de la política, la bronca y los ataques personales. La calentura de la sesión plenaria extraordinaria en la que Pedro Sánchez debía de dar explicaciones -como mínimo- de los asuntos de corrupción que rodean a su partido fue tal, que Feijóo sacó a relucir las famosas saunas del suegro del presidente. El líder socialista, cual Gatopardo pero sin las formas nobles y sutiles del Príncipe de Lampedusa, consumó su enésima maniobra de cambiar todo para que todo se quedara igual. Él hundido, pero agarrado a la madera con la que la asisten sus socios y haciendo gala de su victimismo habitual.

El 'Sálvame' del Congreso encuentra en X su mejor plataforma para dividir: «Fulanito deja sin palabras a Mengano». «La mejor intervención de Zetano en lo que va de legislatura» o el irresistible «Los seis minutos demoledores de Perengano». Esto ya no resulta del cristal con el que se mire, sino que parece sacado de un desconcertante caleidoscopio del que no se puede sacar en claro ni un color.

Apenas unas horas después del embrollo en la Carrera de San Jerónimo, en la Macarena se vivía otra sesión bronca, con espantada de Moreno Bonilla azorado por el «bochornoso» comportamiento de la oposición que, según el presidente de la Junta, ha recibido el encargo de su candidata María Jesús Montero de reventar las citas parlamentarias y quemar todos los puentes.

Lo que nadie en el gobierno andaluz esperaba fue el fuego amigo que le impactó tras la visita del ministro Urtasun a Sevilla para anunciar su compromiso de licitar el proyecto de ampliación del Museo de Bellas Artes tras varias décadas de retraso. Si la consejera Patricia del Pozo se mostraba exultante con el acuerdo logrado tras el pertinaz trabajo de su equipo, el alcalde desbarataba cualquier ilusión declarando que el Gobierno de Sánchez no hace otra cosa que «vender humo». Tiró a discreción Sanz, ¿sin darse cuenta?, de que no reconocía la labor de su compañera y de que, para una vez que un ministro de Sánchez venía a la ciudad para dar una buena noticia al menos merecía el beneficio de la duda. Urtasun y Del Pozo aseguraron que se hará «independientemente» de quien habite Moncloa. ¿Por qué no? Si todo es tan raro, quizá por una vez venza el entendimiento.