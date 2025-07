Es una delicia. Desde el Aeropuerto de Málaga te puedes trasladar en tren a la capital de la Costa del Sol - a cualquiera de sus dos paradas en pleno centro- o hasta Torremolinos, Benalmádena o Fuengirola. Es el tren que recorre la costa y que ... cuenta con 17 estaciones. La aspiración ahora es que esa conexión ferroviaria se extienda hasta Marbella, Estepona y Algeciras para completar el trayecto del denominado tren litoral. Seguro -y el que suscribe se alegrará- que ese ferrocarril va a llegar antes que la conexión entre el Aeropuerto de Sevilla y la Estación Central de Santa Justa, y por supuesto mucho antes que la SE-40. Si quieren nos apostamos una cena.

Con un ministro macarra - Oscar Puente- en el departamento de Fomento, un Ayuntamiento que parece sin fuerza para negociar y una Junta que debe repartir equilibrios, el desarrollo de las infraestructuras de Sevilla se antoja como uno de los más lentos de Europa. La verdad sea dicha que esta Junta, al contrario que la de Chaves sí se cree que Sevilla es la capital. Ahí estuvo el impulso a la línea 3 del metro que llevaba dormida desde no se sabe cuándo y otros detalles. Chaves se metió en el Metro de Sevilla porque en 1999 lo pacta con Rojas Marcos a cambio de que los andalucistas le dieran la alcaldía a Sánchez Monteseirín. Si no llega esa carambola todavía estaríamos reivindicándolo. Pero aquí lo que ocurre es que todos los partidos saben que la sociedad civil no se moviliza por nada. Y que los partidos no van a conseguir mucho más peso cuantitativo porque se lleven a cabo las obras que Sevilla necesita. Es el sino de una ciudad que solo ha crecido a golpe de exposiciones.

Nadie se va a manifestar para que conecten el Aeropuerto con la estación, ni para que terminen la SE-40, ni para que construyan no media línea sino el metro entero tras más de medio siglo esperando. Seguro que nos convocan para la duración de la Feria y lo mismo sale gente a la calle. La indolencia está en los genes. Y Málaga- y yo me alegro- adelantándonos por la derecha, por la izquierda, y hasta por el centro.