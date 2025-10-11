Suscríbete a
ABC Premium

sábado

La tienda del barrio

Dicen que el comercio electrónico nos hace vivir mejor porque tenemos el mundo entero al alcance de un botón. Pero también es cierto que con él vivimos más solos.

Francisco José López de Paz

Francisco José López de Paz

SEVILLA

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Hay frente a casa una lavandería en la que la gente lee un libro mientras se hace la colada. Pero la mayoría de los vecinos no van a ese local a lavar el edredón. Van al mueble metálico instalado en la entrada donde un emporio ... de la venta electrónica ha colocado uno de los denominados «locker», el cacharro donde te dejan lo que has comprado para que lo recojas. Como nadie está en casa a la hora del cartero, esta solución parece que es la mejor. Tú te lo guisas y tú te lo comes. A pocos metros hay una cristalería a la que la gente no va a comprar espejos. Se ha quedado convertida también en un punto de recogida. Y muy cerca, una bisutería ya no tiene en las joyas baratas su principal objeto de venta. Es también otro punto de recogida. Tanto el cristalero como la bisutera han visto como sus negocios se les han venido arriba al convertirse en sucursales de correos. ¿Se convertirán todas las tiendas en un futuro en puntos de recogida?

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app