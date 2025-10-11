Hay frente a casa una lavandería en la que la gente lee un libro mientras se hace la colada. Pero la mayoría de los vecinos no van a ese local a lavar el edredón. Van al mueble metálico instalado en la entrada donde un emporio ... de la venta electrónica ha colocado uno de los denominados «locker», el cacharro donde te dejan lo que has comprado para que lo recojas. Como nadie está en casa a la hora del cartero, esta solución parece que es la mejor. Tú te lo guisas y tú te lo comes. A pocos metros hay una cristalería a la que la gente no va a comprar espejos. Se ha quedado convertida también en un punto de recogida. Y muy cerca, una bisutería ya no tiene en las joyas baratas su principal objeto de venta. Es también otro punto de recogida. Tanto el cristalero como la bisutera han visto como sus negocios se les han venido arriba al convertirse en sucursales de correos. ¿Se convertirán todas las tiendas en un futuro en puntos de recogida?

El barrio tiene algo que aún no ha perdido como es la cultura de salir por la mañana a hacer la compra. No solo te llevas en la cesta los tomates que te gustan, las especias que mejor huelen o el pescado con mejor pinta; vas a la tienda y hablas con el dependiente, te preguntan por el resfriado y hasta puedes dejar las llaves del garaje que van a recoger antes de las tres de la tarde. Las tiendas del barrio son el refugio de cientos de personas que salen cada mañana a comprar, no porque les haga falta, sino porque necesitan comunicarse con alguien y que ese alguien le pregunte por su vida. Al locker que hay frente a casa llegan vestidos, aparatos electrónicos, comida proteica y anillos para dejar de roncar. No llegan ya ni libros porque esos los compras para que se te descarguen al momento en el dispositivo. Subiendo a casa después de ir a la frutería pienso si esta manera de comprar o de relacionarse con la gente va a perderse así que avancen las generaciones. Dicen que el comercio electrónico nos hace vivir mejor porque tenemos el mundo entero al alcance de un botón. Pero también es cierto que con él vivimos más solos.

