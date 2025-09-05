Suscríbete a
ABC Premium

SÁBADO

La sucia Avenida

Habrá quien piense que la Avenida no es de nadie y le dé igual que la calle principal de Sevilla esté como está. Pero es como el salón de casa casa. Si está sucio, nos dirán y con razón que somos unos guarros

Francisco José López de Paz

Francisco José López de Paz

SEVILLA

Esta funcionalidad es sólo para registrados

El off the record ( fuera de grabación) es uno de los mandamientos sagrados de la profesión. Se produce cuando alguien lo invoca y le cuenta algo al periodista. Ese algo se puede utilizar sin mencionar la fuente o sin mencionar nada según el emisor indique. ... Sirve para que el profesional tenga datos que le ayuden a construir el relato de la actualidad. En base a ello, cuento: un Alcalde socialista expresó hace años un desideratum: si pudiera, privatizaba la limpieza del centro porque por mucho dinero que metiera en Lipasam aquello no funcionaba. Acto seguido reconoció que ni su partido respaldaría la decisión ni encontraría aliados. El PP a veces y por una cuestión de complejos se pone más a la izquierda que la misma izquierda. Y los sindicatos, imagínense; ahora que hasta defienden a los enchufados del SAE. Pero si algún partido tenía que tomar la decisión de privatizar el todo o una parte de la limpieza pública, este no podía ser otro que el socialista. Lo mismo que fue el PP el que quitó la mili, el PSOE en los 80 capitaneó la reconversión industrial que acabó con tantos puestos de la siderometalúrgia.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app