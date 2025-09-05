Habrá quien piense que la Avenida no es de nadie y le dé igual que la calle principal de Sevilla esté como está. Pero es como el salón de casa casa. Si está sucio, nos dirán y con razón que somos unos guarros

El off the record ( fuera de grabación) es uno de los mandamientos sagrados de la profesión. Se produce cuando alguien lo invoca y le cuenta algo al periodista. Ese algo se puede utilizar sin mencionar la fuente o sin mencionar nada según el emisor indique. ... Sirve para que el profesional tenga datos que le ayuden a construir el relato de la actualidad. En base a ello, cuento: un Alcalde socialista expresó hace años un desideratum: si pudiera, privatizaba la limpieza del centro porque por mucho dinero que metiera en Lipasam aquello no funcionaba. Acto seguido reconoció que ni su partido respaldaría la decisión ni encontraría aliados. El PP a veces y por una cuestión de complejos se pone más a la izquierda que la misma izquierda. Y los sindicatos, imagínense; ahora que hasta defienden a los enchufados del SAE. Pero si algún partido tenía que tomar la decisión de privatizar el todo o una parte de la limpieza pública, este no podía ser otro que el socialista. Lo mismo que fue el PP el que quitó la mili, el PSOE en los 80 capitaneó la reconversión industrial que acabó con tantos puestos de la siderometalúrgia.

Solo con ver el aspecto de la Avenida, uno estaría a favor de cambiar el actual paradigma porque la principal calle de la Ciudad está sucia como un establo. Nada más que contemplando el pavimento, no te da tiempo ni ganas de mirar los escasos metros de toldos colocados. Dicen que es lógico que esta vía se encuentre así porque es una de las más transitadas, por la porosidad del pavimento, que se ensucia con facilidad y porque las heladerías que la han colonizado propician que se caigan al suelo chorreones de todo. Pero también porque su limpieza no es eficiente. Por eso un Alcalde socialista la quería privatizar, y si la quería privatizar es porque Lipasam no funciona. Habrá quien piense que la Avenida no es de nadie y le dé igual que la calle principal de Sevilla esté como está. Pero es como el salón de casa casa. Si está sucio, nos dirán y con razón que somos unos guarros. Imagínense la imagen que estamos dando con la cochambre de la Avenida.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar

Has superado el límite de sesiones Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto. Sigue navegando

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión