Es un día cualquiera en uno de los centros hospitalarios en Sevilla de una conocida compañía. El amplio y luminoso vestíbulo da la bienvenida a quienes acuden con cita previa para una prueba. La dirigente política se cubre con unas amplias gafas de sol. «¡Anda, ... tú por aquí! No te esperaba con la lengua de las listas de la sanidad privada». Ella pone cara de circunstancia. «Es que como Moreno Bonilla no me daba cita para hacerme la prueba, fíjate, me he tenido que buscar eso». Ella, una mujer de mediana edad, sigue hablando en privado como lo hace ante los estrados. Con ese discurso que parece como si el presidente de la Junta fuera el que, vestido con la bata blanca, reparte las citas de todas las pruebas a todos los usuarios del SAS. «Es que me hace gracia verte. Todo el día con lo de que están privatizando la sanidad, cosa que tú sabes que es mentira, y ahora predicando con el ejemplo: «Vente y nos tomamos un café que aquí hay mucha gente»».

La escena era como la de la película italiana 'Vicios privados, públicas virtudes' pero en temática sanitaria. «Vengo no por gusto sino porque me ha asustado algo que le ha ocurrido a un compañero. Le dijeron que si quería la prueba en su hospital tenía que esperar unos meses, pero que podía hacérselo en la privada solo en unos días. Y dijo que no. Que él en la privada no se hacía nada. Cuando fue a la prueba los médicos comprobaron que estaban llenos de pólipos. Y mira yo no me la juego». «¿Y no te das cuenta que ese sectarismo dañino puede ser imitador por la población y le pasó lo mismo que a tu compañero?». La mujer no dijo nada; solo admitió que tras todos los casos del cribado de mama, la pelea sanitaria es lo único que le queda a la izquierda para socavar el previsible resultado electoral del partido que gobierna en Andalucía. «Es ya todo una ola». Lo mismo ahora ella, cuando está a punto de hacerse una prueba en la sanidad privada, que no es ilegal, que es una realidad en todo nuestro entorno europeo y que al fin y al cabo es tan sanidad como la pública, entienda que a veces el sectarismo mata.

