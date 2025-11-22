Suscríbete a
ABC Premium
Urgente
Al menos tres personas atrapadas por un derrumbe en una mina en el concejo asturiano de Cangas del Narcea

El sectarismo mata

No quería hacerse la prueba en la sanidad privada por una cuestión ideológica

Francisco José López de Paz

Francisco José López de Paz

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Es un día cualquiera en uno de los centros hospitalarios en Sevilla de una conocida compañía. El amplio y luminoso vestíbulo da la bienvenida a quienes acuden con cita previa para una prueba. La dirigente política se cubre con unas amplias gafas de sol. «¡Anda, ... tú por aquí! No te esperaba con la lengua de las listas de la sanidad privada». Ella pone cara de circunstancia. «Es que como Moreno Bonilla no me daba cita para hacerme la prueba, fíjate, me he tenido que buscar eso». Ella, una mujer de mediana edad, sigue hablando en privado como lo hace ante los estrados. Con ese discurso que parece como si el presidente de la Junta fuera el que, vestido con la bata blanca, reparte las citas de todas las pruebas a todos los usuarios del SAS. «Es que me hace gracia verte. Todo el día con lo de que están privatizando la sanidad, cosa que tú sabes que es mentira, y ahora predicando con el ejemplo: «Vente y nos tomamos un café que aquí hay mucha gente»».

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app