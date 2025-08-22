Suscríbete a
La plaza del Cristo de Burgos

Los sin techo que duermen en la plaza y que la toman como si fuera su hogar, almuerzan, cenan, se lavan y hacen sus necesidades allí mismo sin admitir la ayuda que les presta el Ayuntamiento ofreciéndoles los albergues

Francisco José López de Paz

Sevilla

Ahora que estamos hablando tanto de adecuar las ciudades a la que ya se está viniendo encima con el cambio climático me vienen a los ojos dos escenarios. El primero es el tramo final de la calle San Jacinto. Desde el cruce con Ruiseñor a ... Pagés del Corro, la arteria principal de Triana está escoltada por las tipuanas, inmensos árboles gigantes que llueven flores amarillas y que se cierran por arriba para crear una cúpula vegetal. De toda la vida uno recuerda como se talaban en febrero o marzo para que en verano estuvieran de nuevo cumpliendo la función para la que fueron sembradas: dar sombra. Casi en perpendicular a esta arteria está la plaza del Zurraque abierta cuando se urbanizaron los terrenos de la Hispano Aviación en los años 90. En el centro se abre una especie de salón rectangular donde están sembrados grandes árboles que escoltan a una alberca con fuentes. El espacio fue cerrado con rejas. Se llenó de la noche a la mañana de gente con litronas o cartones de vino que se acercaban a remojar los pies. Algunos de los ocupantes se quedaban allí a vivir. El refugio climático fue colonizado por la gente sin techo.

