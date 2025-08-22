Los sin techo que duermen en la plaza y que la toman como si fuera su hogar, almuerzan, cenan, se lavan y hacen sus necesidades allí mismo sin admitir la ayuda que les presta el Ayuntamiento ofreciéndoles los albergues

Ahora que estamos hablando tanto de adecuar las ciudades a la que ya se está viniendo encima con el cambio climático me vienen a los ojos dos escenarios. El primero es el tramo final de la calle San Jacinto. Desde el cruce con Ruiseñor a ... Pagés del Corro, la arteria principal de Triana está escoltada por las tipuanas, inmensos árboles gigantes que llueven flores amarillas y que se cierran por arriba para crear una cúpula vegetal. De toda la vida uno recuerda como se talaban en febrero o marzo para que en verano estuvieran de nuevo cumpliendo la función para la que fueron sembradas: dar sombra. Casi en perpendicular a esta arteria está la plaza del Zurraque abierta cuando se urbanizaron los terrenos de la Hispano Aviación en los años 90. En el centro se abre una especie de salón rectangular donde están sembrados grandes árboles que escoltan a una alberca con fuentes. El espacio fue cerrado con rejas. Se llenó de la noche a la mañana de gente con litronas o cartones de vino que se acercaban a remojar los pies. Algunos de los ocupantes se quedaban allí a vivir. El refugio climático fue colonizado por la gente sin techo.

No toda la gente sin hogar –un drama- se comporta de la misma manera. Otra plaza, la del Cristo de Burgos se ha convertido en el símbolo de una ciudad que no sabe darle una salida a sus problemas. Situada a escasos 100 metros de la Encarnación, el espacio más de vanguardia de Sevilla, la plaza presenta un aspecto de dejadez y abandono impropio de cualquier ciudad pero sobre todo de esta que vive de la contemplación de los que vienen. Los sin techo que duermen en la plaza y que la toman como si fuera su hogar, almuerzan, cenan, se lavan y hacen sus necesidades allí mismo sin admitir la ayuda que les presta el Ayuntamiento ofreciéndoles los albergues. Con lo romántico que es este espacio que ocupa el lugar de la primitiva fábrica de tabacos, con el buen papel que podía hacer como refugio climático, resulta que también está secuestrado. Es otro agujero negro de Sevilla, la ciudad condenada a convertirse en desierto si nadie lo remedia.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar

Has superado el límite de sesiones Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto. Sigue navegando

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión