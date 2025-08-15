Suscríbete a
ABC Premium

sábado

Una playa para Sevilla

Leo que en París se bañan en el Sena donde hay arenales con sombrillas en las orillas del río, que en Guadalajara se proyectan lagos artificiales para que la gente se refresque, que en otros puntos de Castilla las playas artificiales existen o están en proyecto. ¿A qué espera Sevilla?

Francisco José López de Paz

Francisco José López de Paz

SEVILLA

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Este va a ser un verano de no retorno con el tema de las altas temperaturas. Pasará por convertirse –si 2026 no lo supera- en el de las olas de calor extensas, los fuegos devastadores, la Avenida sin toldos en agosto en una ciudad a ... 45 grados a mediodía. Y lo malo es que lo que venga no será mejor, no porque lo digan los políticos sino expertos y gente tan poco sospechosa como Juan de Dios del Pino el delegado de la Aemet que cuando le preguntas si este es el calor de todos los años es claro a responderte que esto es la plasmación del cambio climático que ya no es un futurible sino un presente.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app