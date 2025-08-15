Este va a ser un verano de no retorno con el tema de las altas temperaturas. Pasará por convertirse –si 2026 no lo supera- en el de las olas de calor extensas, los fuegos devastadores, la Avenida sin toldos en agosto en una ciudad a ... 45 grados a mediodía. Y lo malo es que lo que venga no será mejor, no porque lo digan los políticos sino expertos y gente tan poco sospechosa como Juan de Dios del Pino el delegado de la Aemet que cuando le preguntas si este es el calor de todos los años es claro a responderte que esto es la plasmación del cambio climático que ya no es un futurible sino un presente.

Sevilla no tiene un plan estratégico climático. En Jerez han comenzado a poner parras en la calles,en otras ciudades de España algo que inventamos en la Sevilla del 92, los microclimas con pérgolas y aspersores están ya incorporados al mobiliario urbano. Palencia o Zamora adecuaron sus ríos para que sean esos refugios climáticos que en Sevilla no existen ni acude la gente a los edificios adecuados como tales.

Leo que en París se bañan en el Sena donde hay arenales con sombrillas en las orillas del río, que en Guadalajara se proyectan lagos artificiales para que la gente se refresque, que en otros puntos de Castilla las playas artificiales existen o están en proyecto. ¿A qué espera Sevilla? Pudo ser más avanzada la sociedad que a primeros del XIX se inventó lo de la playa de María Trifulca en la Punta del Verde. Tenemos un río lo suficientemente grande como para pensar en algún proyecto que alivie los días a quienes se quedan aquí en las olas de calor o tan atractivo que atraiga a turistas. ¿No viene gente de Portugal a Isla Mágica a mojarse? Usted me preguntará que dónde. Yo lo tendría claro: la dehesa de Tablada. Después de la tragedia de Valencia donde las ramblas de agua arrasaron zonas inundables, quien tuviera la idea de urbanizar aquello la ha perdido. ¿Por qué no en Tablada una gran playa urbana para el sur de Europa? Dejo la pregunta en el aire tórrido del 15 de agosto a ver si con las calores extremas a alguna mente lúcida le dar por pensar…