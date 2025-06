En la Ronda las banderolas del arcoíris cuelgan de las farolas. Se alternan las del cartel del Orgullo y las multicolores LGTB con el jeroglífico del NO8DO. Y se ve bonita la Ronda. Lo único que intriga es por qué se le ha dado este ... año más visibilidad al cartel de la chimenea multicolor que al de la primavera. Las fiestas de la diversidad del mes de junio se han convertido en algo habitual del calendario local. E interesante porque se trata de una celebración laica, ciudadana y no religiosa. No todo el monte debe ser orégano. Las familias se citan en la Alameda para ir a los espectáculos que se organizan. Abuelos orgullosos de ir con el nieta que les ha dicho que le gustan las mujeres. Es una reivindicación festiva de la libertad sexual que aunque la sociedad ha normalizado mantiene focos no extinguidos. Porque en el mundo y en nuestro mundo hay personas a las que siguen discriminando, insultando, agrediendo y hasta asesinando por su condición. Y mientras haya una injusticia presente o pasada, buena es la reivindicación incluso la festiva. A quién le importa lo que haga cada uno.

Quien únicamente no se ha enterado de qué va la cosa es la portavoz de Vox en el Ayuntamiento a la que le dan alergia los colores del arcoíris. Preguntar por qué el Ayuntamiento ha llenado de banderas multicolores los edificios municipales no es desconocimiento por su parte. Como ocurre con todos los partidos extremistas, con solo plantear la cuestión alimenta a la camada que le vota. Abrigados por una piel de cordero, este tipo de iniciativas fomentan discursos de odio que generan tanto dolor. Hay algo en lo que estamos de acuerdo: la mamarrachada de traer a la reina de la telebasura, a Belén Esteban a dar el pregón pagándole 26.000 euros. Ahí el patinazo ha sido memorable. Pero en todo lo demás la iniciativa municipal es impecable. También en la programación musical. Invito a la señora Peláez a que deje el tocadiscos donde oye a Manolo Escobar y se actualice un poco. De pensamiento, palabra, obra e incluso de omisión. Viva y deje vivir.

