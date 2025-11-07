Decían los clásicos, y quizá debería recordarse ahora, que noticia no es que un perro muerda a un hombre, sino que un hombre muerda a un perro. Acostumbrados como estamos a que la polarización y la violencia verbal lo inunde todo y ya no solo ... la política, la gala de los premios Arfe del Gremio de Arte Sacro fue un oasis de cordialidad en medio del desierto de la política basura. Un ministro de Sumar acudiendo a un acto lleno de capillitas, un presidente socialista de la Diputación de Sevilla deshaciéndose en elogios con un arzobispo de la Iglesia Católica, dos consejeras del PP, Cultura y Empleo confraternizando con el ministro de Sumar como si se conocieran de toda la vida, un alcalde socialista, el de Arriate, capillita él, departiendo con toda naturalidad con artistas que se dedican al Arte religioso. Y un arzobispo de Sevilla al lado de un ministro con el que charló en catalán al oído de todos los que estaban a su alrededor como algo absolutamente normal entre dos personas que han desarrollado casi toda su vida profesional y vocacional en este idioma español.

Si no lo veo no lo creo. Ese ministro es el de Cultura, Ernest Urtasum que vino a la gala de los premios Arfe después de haber firmado la concesión de la Medalla de las Bellas Artes para el Gremio de los Artistas. Comentó Urtasum que su satisfacción por estar en Sevilla en un acto como este tiene que ver que ver con algo personal. Su abuela era restauradora y escultora. Trabajaba en una masía de la comarca del Montseny barcelonés. Así se lo comentó en la entrada al Arzobispo. El aglutinante para que todo esto ocurriera es la personalidad del presidente del Gremio, Francisco Carrera Paquili que con el sentido común que caracterizan sus planteamientos hizo que todos estuvieran cómodos y dejaran en la puerta los demonios que les acompañan. Y con dosis de empatía al decir que en estos tiempos, cuando se tiene cariño por alguien hace falta decirlo y mostrarlo públicamente en una sociedad tan tensionada como la nuestra por la acción de la peor política de las posibles que es la que padecemos.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar

Has superado el límite de sesiones Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto. Sigue navegando

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión