SÁBADO

La gala del Arte Sacro

Un ministro de Sumar acudiendo a un acto lleno de capillitas, un presidente socialista de la Diputación de Sevilla deshaciéndose en elogios con un arzobispo de la Iglesia Católica. Si no lo veo no lo creo.

Francisco José López de Paz

Francisco José López de Paz

SEVILLA

Decían los clásicos, y quizá debería recordarse ahora, que noticia no es que un perro muerda a un hombre, sino que un hombre muerda a un perro. Acostumbrados como estamos a que la polarización y la violencia verbal lo inunde todo y ya no solo ... la política, la gala de los premios Arfe del Gremio de Arte Sacro fue un oasis de cordialidad en medio del desierto de la política basura. Un ministro de Sumar acudiendo a un acto lleno de capillitas, un presidente socialista de la Diputación de Sevilla deshaciéndose en elogios con un arzobispo de la Iglesia Católica, dos consejeras del PP, Cultura y Empleo confraternizando con el ministro de Sumar como si se conocieran de toda la vida, un alcalde socialista, el de Arriate, capillita él, departiendo con toda naturalidad con artistas que se dedican al Arte religioso. Y un arzobispo de Sevilla al lado de un ministro con el que charló en catalán al oído de todos los que estaban a su alrededor como algo absolutamente normal entre dos personas que han desarrollado casi toda su vida profesional y vocacional en este idioma español.

