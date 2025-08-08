Suscríbete a
El cielo de los ficus

El acta de defunción de Evelio ha sido una gran noticia. El árbol llevaba meses podrido. Dicen que quieren ponerle una placa. Que la pongan, claro, ha sido historia de Triana. Pero que no se reconozca ninguna lucha estéril porque eso no fue para nada un movimiento vecinal.

Francisco José López de Paz

SEVILLA

Hace tiempo que Evelio, el ficus de San Jacinto alcanzó la gloria eterna de los árboles. Mientras la justicia paralizaba en 2022 una tala autorizada en tiempos del Alcalde Antonio Muñoz, Evelio fue perdiendo la vida y con ella afortunadamente el daño que estaba ocasionando ... a su alrededor. Daños en la Parroquia de San Jacinto -un BIC de mucho más valor que la especie vegetal-, daños en la plaza que ahora es municipal, y daños en el acerado y calzada. Dicen que fue Walt Disney quien hizo un daño tremendo al provocar en sus dibujos la humanización de animales y plantas. A partir de ahí los niños, el que escribe incluido, creíamos que los perros y los patos hablaban y que los de la calle tendrían algún problema para mantener una conversación. La adolescencia te cura esa cándida ñoñez menos a la señora a la que el cura de San Jacinto vio conversando animadamente con el árbol antes de la primera tala.

