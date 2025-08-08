El acta de defunción de Evelio ha sido una gran noticia. El árbol llevaba meses podrido. Dicen que quieren ponerle una placa. Que la pongan, claro, ha sido historia de Triana. Pero que no se reconozca ninguna lucha estéril porque eso no fue para nada un movimiento vecinal.

Hace tiempo que Evelio, el ficus de San Jacinto alcanzó la gloria eterna de los árboles. Mientras la justicia paralizaba en 2022 una tala autorizada en tiempos del Alcalde Antonio Muñoz, Evelio fue perdiendo la vida y con ella afortunadamente el daño que estaba ocasionando ... a su alrededor. Daños en la Parroquia de San Jacinto -un BIC de mucho más valor que la especie vegetal-, daños en la plaza que ahora es municipal, y daños en el acerado y calzada. Dicen que fue Walt Disney quien hizo un daño tremendo al provocar en sus dibujos la humanización de animales y plantas. A partir de ahí los niños, el que escribe incluido, creíamos que los perros y los patos hablaban y que los de la calle tendrían algún problema para mantener una conversación. La adolescencia te cura esa cándida ñoñez menos a la señora a la que el cura de San Jacinto vio conversando animadamente con el árbol antes de la primera tala.

El acta de defunción de Evelio ha sido una gran noticia. El árbol llevaba meses podrido. La portavoz podemita -qué triste paso por el Ayuntamiento de la profesora Hornillos- quería que se mantuviera podrido, hecho un asco, dijo que como memoria de la lucha ¿Qué lucha? El relato ha encumbrado como frente ciudadano a colectivos extremistas ajenos al barrio que son los que van a cualquier protesta que se convoque. Se subió en su día al ficus la Chita de Triana sin que se la haya visto más. La imaginamos por ahí con Greta Greta Thunberg (se llama en realidad Greta Tintin Eleonora Ernman Thunberg) estudiando las proteínas de la caspa. El relato falso que ha prevalecido es el de los pérfidos políticos frente a los defensores de la ecología, y el del pobrecito árbol frente al siniestro dominico arboricida. Dicen que ahora quieren poner en algún lado de la plaza una placa en recuerdo a Evelio. Que la pongan, claro, ha sido historia de Triana. Pero que no se reconozca ninguna lucha estéril porque eso no fue para nada un movimiento vecinal. Solo unas minorías oportunistas ajenas a un barrio que ahora estará mejor si la especie centenaria e invasora.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar

Has superado el límite de sesiones Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto. Sigue navegando

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión