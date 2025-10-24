Suscríbete a
sábado

Lo que Amama esconde

Los bulos de su presidenta sí que son un cáncer social. Un cáncer que divide, malmete y acaba convirtiéndose en una metástasis de odio todo por una cuestión de estrategia electoral. Y ahí ha entrado ya Amama.

Francisco José López de Paz

Escribir sobre este tema no es fácil. Estamos hablando de cáncer y de dramas en los que la vida está en juego. El error del SAS con los cribados de cáncer de mama localizados en el Virgen del Rocío ha puesto sobre la mesa los ... graves problemas de funcionamiento del sistema de salud que tiene más que ver con su estructura que con la dirección política. Tenía dudas pero por respeto, admiración y en defensa de las mujeres que están viviendo esta amenaza, entre ellas una a la que admiro y que es política, esto había que contarlo.

