Escribir sobre este tema no es fácil. Estamos hablando de cáncer y de dramas en los que la vida está en juego. El error del SAS con los cribados de cáncer de mama localizados en el Virgen del Rocío ha puesto sobre la mesa los ... graves problemas de funcionamiento del sistema de salud que tiene más que ver con su estructura que con la dirección política. Tenía dudas pero por respeto, admiración y en defensa de las mujeres que están viviendo esta amenaza, entre ellas una a la que admiro y que es política, esto había que contarlo.

A este reportero, más por viejo que por diablo, la actitud de la presidenta de Amama y su lenguaje le alertó. En esta mujer había algo más que la representación de una asociación de afectadas. Se llama Ángela y menos en Al Jazzera ha aparecido en las televisiones de todo el planeta utilizando muy bien el lenguaje verbal y el no verbal. Ángela se comporta como una política y no como una representante de la sociedad civil. Y no es de extrañar. El historial de cercanía de esta señora con el Psoe es contrastable. Y además el argumentario. La escuché una vez decir que ellas no van contra los profesionales de la salud sino contra la gestión. Cuando esto ha sido un fallo de los «profesionales» de la salud, un error informático no detectado ni valorado en su momento. El día en el que me mandan la foto de esta señora agradeciendo a dirigentes del Psoe su cercanía también la escuché al presentar una denuncia en la fiscalía. Acusaba de borrado masivo de historiales etc etc. Pero al final añadía: «presuntamente». Y ahí la venda ya cayó. Ángela está trabajando como una activista política no como para un colectivo sevillano que requiere y el apoyo de todos y en especial de ese SAS que lleva décadas siendo un desastre. Décadas. Y al que nadie (creo que ahora tampoco) le meterá el bulldozer. Los bulos de Ángela sí que son un cáncer social. Un cáncer que divide, malmete y acaba convirtiéndose en una metástasis de odio todo por una cuestión de estrategia electoral. Y ahí ha entrado ya Amama. Que lo sepan todos y sobre todo las asociadas.