Suscríbete a
ABC Premium

Tribuna abierta

Oportunidad global

El repliegue de las grandes potencias académicas abre una ventana de oportunidad que las universidades sevillanas no deberían dejar pasar

Francisco J. Fernández Romero

En los últimos años se está produciendo un cambio profundo en el mapa mundial de la educación superior. Algunos de los grandes destinos tradicionales de estudiantes internacionales —Estados Unidos, Reino Unido o los Países Bajos— han comenzado a endurecer sus políticas de admisión y permanencia. ... Trabas migratorias, límites a los visados, reducción de permisos laborales, encarecimiento general de las matrículas y problemas de vivienda han provocado un descenso significativo en la llegada de universitarios extranjeros. En algunos casos, la caída se aproxima al 20 o incluso al 25%.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app