En los últimos años se está produciendo un cambio profundo en el mapa mundial de la educación superior. Algunos de los grandes destinos tradicionales de estudiantes internacionales —Estados Unidos, Reino Unido o los Países Bajos— han comenzado a endurecer sus políticas de admisión y permanencia. ... Trabas migratorias, límites a los visados, reducción de permisos laborales, encarecimiento general de las matrículas y problemas de vivienda han provocado un descenso significativo en la llegada de universitarios extranjeros. En algunos casos, la caída se aproxima al 20 o incluso al 25%.

Este repliegue de las potencias académicas está generando una situación inédita: miles de jóvenes que antes dirigían su mirada hacia esos países buscan ahora alternativas más abiertas, seguras y asequibles. Y en ese nuevo escenario global, Sevilla podría jugar un papel protagonista. La ciudad reúne unas condiciones excepcionales para consolidarse como un destino universitario internacional: dos universidades públicas y otras dos privadas, un entorno cultural y patrimonial muy atractivo, un coste de vida muy inferior al de las grandes capitales europeas y unas facilidades residenciales (a través de vivienda y centros para estudiantes) incomparablemente mayores que en ciudades como Londres o Ámsterdam, donde el problema no es solo de precio sino de disponibilidad.

Sin embargo, esa oportunidad no parece estar siendo reconocida con la ambición que merece, especialmente por parte de las universidades públicas. Al revisar los programas electorales de los dos candidatos más votados para ocupar el rectorado de la Universidad de Sevilla, me sorprendió comprobar que en ninguno de sus programas se recogía una estrategia explícita de captación de alumnado extranjero. En uno de ellos sí se hablaba de movilidad Erasmus, de cooperación internacional y de acuerdos académicos, pero todo con un enfoque centrado en facilitar la movilidad del alumnado local, no en acoger alumnos de fuera para cursar el ciclo completo de grado o posgrado y posicionar así a la Universidad de Sevilla como destino de referencia para el talento internacional. Un olvido tanto más sorprendente cuanto que las universidades públicas vienen registrando una importante caída de estudiantes en la última década, como resultado, entre otras razones, del descenso de la natalidad.

Atraer estudiantes extranjeros no solo podría ayudar a compensar esa caída, sino que mejoraría el ecosistema universitario sevillano, dotándolo de mayor diversidad y multiculturalidad y haciéndolo, por tanto, más atractivo. El contexto global invita a actuar con decisión. En un momento en que los grandes polos académicos se cierran, las universidades que sepan abrir sus puertas de forma inteligente pueden multiplicar su prestigio, su diversidad y sus recursos. Cuando Londres cerró, con el Brexit, sus puertas el tráfico de los mejores alumnos internacionales, Ámsterdam aprovechó esa oportunidad, y una parte importante de ese flujo acabó en sus universidades, que hoy sin embargo empiezan también a rechazarlos por problemas residenciales. Sevilla tiene todas las condiciones para hacerlo. ¿Por qué no aprovechar esa oportunidad? Bastaría con impulsar tres frentes prioritarios.

El primero es el más sencillo: eliminar las barreras de acceso relacionadas con la Selectividad, especialmente en programas internacionales de prestigio como el Bachillerato Internacional. Los alumnos que cursan este programa acaban en las mejores universidades del mundo, pero no en Sevilla, porque no se les hace la conversión de su puntuación a 14, sino a 10, obligándolos en la práctica a presentarse a dos exámenes específicos de la Selectividad española. Un sinsentido mayúsculo.

El segundo es ampliar la oferta académica en inglés. No se puede competir en el mercado global de la educación ofreciendo únicamente programas en español. Sevilla necesita títulos bilingües y grados o másteres completamente impartidos en inglés, diseñados para atraer a estudiantes europeos, estadounidenses y asiáticos. Esto implica no solo adaptar temarios, sino también formar al profesorado y construir un entorno verdaderamente internacional en los campus.

Y el tercero es mejorar el posicionamiento en los rankings internacionales. La visibilidad es hoy un factor decisivo. Los estudiantes extranjeros consultan las grandes clasificaciones —QS, Times Higher Education, Shanghai— antes de decidir su destino. Mejorar en esos indicadores exige reforzar la investigación de impacto, promover la publicación en inglés, fomentar la colaboración científica internacional y proyectar una imagen institucional moderna.

Estas tres líneas de actuación —visibilidad, oferta en inglés y accesibilidad— no requieren grandes inversiones, sino voluntad política y visión de futuro. Pero da la sensación de que la mirada de las universidades públicas sevillanas está dirigida hacia dentro y, en todo caso, hacia el lado —es decir, hacia las privadas—, cuando si miraran fuera mirarían mucho más alto. Sevilla, Andalucía y España están muy por debajo de la media europea en proporción de alumnado internacional, y es una pena porque, en un mundo global, cada vez son más los estudiantes que cursan sus estudios en el extranjero para hacer más atractivo su currículo y mejorar su empleabilidad.

Nuestra ciudad tiene historia, patrimonio, calidad de vida y una posición geográfica privilegiada. Solo falta una estrategia. En un momento en que las grandes potencias académicas levantan muros, Sevilla tiene la oportunidad de abrir puertas y convertirse en destino del talento universitario internacional.