Para quienes aspiramos a una ética de la lealtad y de la memoria, una de las cuestiones de recursos humanos que más nos cuesta abordar es cómo conciliarla con el crecimiento personal y profesional. A veces, con demasiada frivolidad o ligereza, se acusa despectivamente a ... los directivos y profesionales que llegan a puestos de responsabilidad de «no ser ya quienes eran», de haber llevado mal su ascenso profesional, es decir, de haberse endiosado y traicionado a sus fieles, y se aporta como prueba supuestamente definitiva el hecho de que «no le sobreviven ni uno solo de los que los acompañaban al principio». Pero la realidad es que el desarrollo personal en la vida, y el desarrollo profesional en la carrera, suponen precisamente la evolución (y a veces la revolución) en las personas de las que te rodeas. En cierto modo, la trayectoria profesional es un proceso de mutación personal en el que no puedes crecer si no cambias de compañeros de viaje.

Cierto es que hay una diferencia sustancial entre la situación de búsqueda en cada momento de los acompañantes más adecuados para cada nuevo reto -los que pueden alzarnos al mismo tiempo que ellos también se elevan con nosotros-, y la situación de dejar cadáveres a nuestro paso -cortando abruptamente los lazos cuando la utilidad ha desaparecido y sin recuerdo agradecido por su acompañamiento en otras etapas del camino-. Lo primero entraría en el campo del crecimiento personal y profesional, mientras que a lo segundo cabría merecidamente denominarlo deslealtad y puro utilitarismo. El problema es que esa diferencia entre las dos situaciones es difícilmente apreciarla desde fuera: quienes la saben en realidad son los interesados y a veces incluso ellos la confunden.

El mundo de los negocios es muy exigente, y cada vez lo es más, en un contexto de innovación permanente y a veces disruptiva. Por ello, mantener la esencia personal es sin duda el gran éxito profesional. Ello no quiere decir que no sea necesario evolucionar. Pretender desarrollar toda la carrera profesional y directiva acompañado de las mismas personas es un desiderátum loable, que demuestra integridad, pero no siempre es posible en la práctica, ni siquiera conveniente para los propios colaboradores, que también necesitan un cambio para su propia transformación. El reto humano es conciliar esa necesaria y por lo demás inevitable rotación profesional con el mantenimiento de unos lazos profundos. Es aquí donde el humanismo juega un papel fundamental en la forma de gestionar a las personas dentro y fuera de la empresa. Es preciso buscar lazos profundos a través de la seriedad, la complicidad y el acompañamiento (incluso crítico) a tus colaboradores. Y como decía antes, nunca se debe perder la memoria.

Todo ello da lugar a una evolución dispar pero coherente. A veces sucede incluso que los momentos vuelven a coincidir, que la separación profesional, además de conveniente es provisional o podría serlo, pues los intereses vuelven a encontrarse. Esa convergencia es posible sólo cuando ambas partes han sabido estar a la altura de las circunstancias, creando un contexto no solo profesional sino afectivo, y sobre todo cuando no han hecho de la separación una ruptura insalvable. Tal responsabilidad corresponde no sólo a quien deja de ser requerido en sus servicios, sino también a quien deja de requerirlos. No sólo hay que saber despedirse con honor sino que también hay que saber despedir con honor y agradecimiento.

Y hay también que saber no despedir. Hay que potenciar la memoria histórica en el trabajo. Debe subrayarse esto último porque lo que aquí se pregona está en las antípodas del cambio por el cambio. El cambio tiene un aura de prestigio que no siempre está justificada. Cambiar de colaboradores sin más motivo que cambiar, o incluso sólo por el único motivo de abaratar, no es cambiar para crecer, sino pura y simple deslealtad. Y no digo que es utilitarismo porque en todo caso sería utilitarismo en sentido inverso. Quien se deja de rodear por personas que le aportan para rodearse de personas que no saben si le aportarán habitualmente pierde mucho más que gana, y en su pecado lleva la penitencia. Al crecimiento profesional le perjudican tanto el estancamiento y la inmovilidad como la novelería y la arbitrariedad en la toma de decisiones.

No es fácil, no. No es fácil conciliar lo humano y lo profesional, pero hay que intentarlo. Y quienes lo hacen acaban encontrándose siempre al final del camino, aunque en determinados momentos de la vida las rutas se bifurquen. Lo importante es trabajar con personas en las que te sientes representado.