LOS resultados del flamante informe PISA son tan rotundos como deprimentes: España ha obtenido la peor puntuación de la historia y Andalucía ocupa el último lugar tras todas las comunidades autónomas del Estado español. Es decir, que dentro de lo funesto somos incluso los peores ... y los últimos de los malísimos, pues no somos ni siquiera mediocres, sino pésimos en matemáticas, horribles en ciencias y tarugos en comprensión lectora. Y la mejor prueba del nivel que tenemos es que estamos más pendientes de los malos resultados de Cataluña y el País Vasco.

Lo fácil ahora mismo sería echarle la culpa a la pandemia y al estamento docente, pero no sería justo porque todo el planeta padeció el Covid-19 y nuestros maestros y profesores llevan más de una década tratando de asimilar las nuevas competencias, las últimas tecnologías y los criterios más vanguardistas de la innovación pedagógica. No. Para mí, los principales responsables de nuestro fracaso educativo son los políticos y las familias.

Nuestros políticos no sólo son incapaces de ponerse de acuerdo en promulgar una ley duradera de educación, sino que ni siquiera dedican un porcentaje digno del PIB a mejorar la enseñanza. España ocupa el puesto 14 en el ranking mundial del PIB, pero apenas dedica un 4,22% a Educación. Sin embargo, Portugal invierte un 5% en Educación, aunque ocupa el puesto 50 en el ranking mundial del PIB. Muy llamativo es el caso de Eslovenia, cuyo PIB ocupa el puesto 46 en el ranking mundial y dedica un 11,34% a la Educación. Por lo tanto, aquí hay una responsabilidad política inexcusable que compromete a los dos partidos mayoritarios de España, quienes se lavan las manos señalando las caídas de los resultados en Francia, Italia o Alemania. ¿Por qué no nos comparamos con Corea del Sur, por ejemplo? Su PIB es el número 13 del ranking (un puesto por encima de España), dedica un 9,46% de su PIB a Educación y es el cuarto país del planeta con mejores resultados en PISA, superando incluso su puntuación anterior. Pero, claro, la exigencia de las familias coreanas no es extrapolable a nuestra realidad.

Las familias españolas contemporáneas apenas tienen más de un hijo. Por otro lado, como en la mayoría de parejas ambos cónyuges trabajan, la descendencia no se plantea antes de los 40 años y así los hijos únicos crecen entre el horario escolar y las clases extraescolares, que no suponen ninguna exigencia porque su verdadera finalidad es servir de «guardería» hasta que los padres terminen su jornada laboral. Ya en secundaria, las series, Tik-Tok y las redes sociales completan la «formación» de un educando consentido que no ha sido instado a rendir al máximo, porque los políticos quieren que sean aprobados y los padres prefieren que no sufran demasiado, pues las patologías mentales y las crisis emocionales hacen estragos entre los adolescentes.

Dispongo de muy poco espacio para reflexionar sobre un tema complejísimo, pero comparto estas ideas con la esperanza de que sirvan para el debate.