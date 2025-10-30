Suscríbete a
Riada de coches y evacuación distópica

La lluvia nos ha permitido comprobar todo el daño que puede infligirnos la inmundicia urbana

Fernando Iwasaki

Que el aniversario de la DANA valenciana coincidiera con una alerta naranja por temporal, instó a la mayoría de autoridades públicas y privadas de Sevilla a curarse en salud. Y así fueron suspendidas todo tipo de actividades y la población exhortada a refugiarse en sus ... casas. Sobre el papel (o la pantalla) se trató de una iniciativa impecable, pero la realidad demostró que no basta con propalar una alarma, pues las calles estaban inundadas, muchos semáforos no funcionaban, los trenes de cercanías dejaron de circular, el metro quedó paralizado y cientos de miles de coches colapsaron Sevilla y su área metropolitana durante horas. A mí me pilló la orden de evacuación en la Universidad Loyola Andalucía y tardé tres horas y media en llegar a mi casa de La Rinconada desde el campus de Dos Hermanas. Pero al menos disponía de un auto. ¿Qué problemas habrán tenido quienes dependían del transporte público?

