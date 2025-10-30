Que el aniversario de la DANA valenciana coincidiera con una alerta naranja por temporal, instó a la mayoría de autoridades públicas y privadas de Sevilla a curarse en salud. Y así fueron suspendidas todo tipo de actividades y la población exhortada a refugiarse en sus ... casas. Sobre el papel (o la pantalla) se trató de una iniciativa impecable, pero la realidad demostró que no basta con propalar una alarma, pues las calles estaban inundadas, muchos semáforos no funcionaban, los trenes de cercanías dejaron de circular, el metro quedó paralizado y cientos de miles de coches colapsaron Sevilla y su área metropolitana durante horas. A mí me pilló la orden de evacuación en la Universidad Loyola Andalucía y tardé tres horas y media en llegar a mi casa de La Rinconada desde el campus de Dos Hermanas. Pero al menos disponía de un auto. ¿Qué problemas habrán tenido quienes dependían del transporte público?

Por fortuna —salvo ciertos casos aislados— el temporal no provocó ninguna tragedia y por eso deberíamos aprovechar el malestar reciente para extraer lecciones concretas. En primer lugar, no es razonable cerrarlo todo a la vez. Si aceptamos recibir alarmas, debería existir una cadena de mando y una jerarquía en las directrices, pues lo correcto habría sido escalonar las evacuaciones por franjas horarias, de modo que los niños menores de 12 años hubieran sido los primeros en ser recogidos. Y luego los de secundaria, bachillerato y así hasta los universitarios, a quienes incluso les vendría bien empapucharse un poco.

En segundo lugar, las calles anegadas tienen dos causas: la deficiente limpieza municipal y la suciedad manifiesta de un indeterminado número de ciudadanos asalvajados. Tan malo es que los ayuntamientos no mantengan limpios los husillos, imbornales, sumideros y desagües, como que existan cochambrosos infectos que arrojan todo tipo de desperdicios en las vías públicas. La lluvia nos ha permitido comprobar todo el daño que puede infligirnos la inmundicia urbana, pero a mí —que vivo en una casa rural a pie de carretera— la basura que esos puercos tiran desde los coches en marcha me ha obligado a sofocar más de un conato de incendio, provocados por el «efecto lupa» de plásticos, envases y botellas.

Por último, gracias a la radio y las redes sociales, el mando único en situaciones de alerta roja o naranja debería movilizar a todas las fuerzas policiales y señalar rutas muy concretas hacia las áreas metropolitanas donde residan los usuarios, ya que el miércoles 29 hubo un desbarajuste brutal, desatado por miles de conductores ansiosos de llegar a Montequinto, Sevilla Este o El Aljarafe, como en las películas distópicas. Podría seguir hablando sobre la necesidad de mejorar el transporte público o coordinar a las administraciones municipales y provinciales, aunque me daría por satisfecho si se aplicaran las tres medidas sugeridas.