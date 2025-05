Los tripulantes y pasajeros del minisubmarino 'Titán' no podrán ser rescatados con vida; pero en las redes y en los foros de los medios de comunicación se ha producido un debate que tendrá largo recorrido, a pesar de la pobreza de sus argumentos: «¿por qué ... no se realiza el mismo despliegue para rescatar a los inmigrantes que cruzan el Mediterráneo en pateras?», «¿por qué tantos países se implican en rescatar a cinco millonarios caprichosos?», «¿por qué los gobiernos y los medios de comunicación están más pendientes del turismo de aventura de los ricos, en lugar de preocuparse del drama cotidiano de las miles de personas que huyen de la miseria»?

Carezco de espacio para responder a cada una de esas preguntas ―impregnadas de prejuicios y apriorismos―, aunque sí me gustaría compartir un punto de vista que todavía no he visto expresado: todos los rescates son únicos y maravillosos, pero sólo algunos se convierten en gestas. Es decir, en sucesos históricos y memorables. Pienso en el rescate de los deportistas uruguayos que cayeron en los Andes en 1972, pienso en los niños tailandeses que fueron rescatados de una cueva submarina en 2018 y por supuesto― pienso en los cuatro hermanitos colombianos que fueron rescatados en la selva amazónica hace apenas unas semanas. Cualquiera de esas historias pudo haber acabado mal y ya las habríamos olvidado, pero se convirtieron en gestas porque sus desenlaces fueron memorables.

Por otro lado, ciertos rescates alcanzaron el rango de cuestiones estado y no sólo terminaron bien ―como el caso de los mineros chilenos rescatados con vida en 2010, sino que alumbraron técnicas y metodologías replicadas en otras latitudes, aunque no siempre con los mismos resultados, como ocurrió con los mineros mexicanos que fallecieron en 2022. Ni Chile ni México son países del Primer Mundo, pero sus gobiernos dedicaron todos los recursos posibles para rescatar a sus mineros ―con el beneplácito de sus ciudadanos, a pesar de que en Chile y en México aquellos recursos podrían haber aliviado diversas situaciones de necesidad.

La vida cotidiana está llena de catástrofes, siniestros y fatalidades, donde el trabajo de bomberos, policías, médicos y militares consiente hazañas secretas que jamás conoceremos, a no ser que alguien las compile, las narre y las convierta en gestas. Eso es lo que ocurre con las pateras del Mediterráneo, con los refugiados ucranianos o con los inmigrantes que desean entrar en los Estados Unidos. Por lo tanto, a todos los que anegan las redes y los foros de críticas y reproches a las malandanzas del 'Titán', los invitaría ―más bien― a recopilar y divulgar la épica desconocida de refugiados e inmigrantes, así como la de sus salvadores, instituciones y mecenas, porque detrás de las organizaciones humanitarias también hay gobiernos, multinacionales y me temo millonarios.

Si los pasajeros del minisubmarino hubieran sobrevivido, su rescate habría sido una gesta. Por desgracia, ahora apenas son las últimas víctimas del 'Titanic'.