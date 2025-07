La sesión de control al gobierno ha dejado más certezas que dudas. A saber, que la mayoría de la investidura no dejará caer a Pedro Sánchez, que Feijóo sólo cuenta con el apoyo de sus propios parlamentarios y que el PSOE parece dispuesto a perder ... poder autonómico y municipal con tal de mantener a Pedro Sánchez hasta el final de la legislatura. Podría enumerar más certezas, pero las tres enunciadas me parecen las más importantes, aunque dejaré una cuarta para el último párrafo.

Las dos primeras certezas son haz y envés de una misma hoja, pues a la luz del sol la mayoría que sostiene a Sánchez demuestra en la sombra que no tiene la menor intención de darle una oportunidad a Feijóo. ¿Se puede ser el partido más votado y a la vez no tener la más mínima posibilidad de gobernar? Como nuestros partidos nacieron con el objetivo de alcanzar mayorías absolutas, no están preparados ni para el diálogo ni para la fragmentación. Mientras los interlocutores eran partidos nacionalistas mansos, bastaba con mantenerlos apesebrados, pero los primeros en experimentar los estragos de la fragmentación fueron los nacionalistas y por eso ahora tenemos mansos, bravos y cimarrones. Sánchez ha sido el primero que ha creído que guiaba ese ganado y estoy persuadido de que habrá más, aunque todos terminarán igual: devorados por la estampida.

Para poner en suerte la tercera certeza debo ser más claro: Sánchez continúa como presidente, pero no manda. Seguirá allí mientras Bildu, Junts, PNV y ERC lo necesiten. ¿Está dispuesto el PSOE —el partido que ha gobernado España durante más años— a sacrificar su futuro autonómico y municipal, permitiendo que una minoría anticonstitucional, independentista y antieuropea estruje a un presidente zombi, cuyos familiares y principales colaboradores están imputados o en la cárcel? El PSOE es algo más que los miles de militantes que disfrutan de un puesto público promovidos por Ábalos y Cerdán entre 2017 y 2025, cuando ambos fueron secretarios de organización. Por eso creo que la crisis de 2016 vuelve a ser la opción de futuro del PSOE, aunque ahora no se trata de remover a un secretario general sino de hacer entrar en razón a un presidente del gobierno. Sánchez nunca dimitirá, pero puede disolver las Cortes, convocar elecciones y no volver a presentarse. Eso sí: quizá el gobierno que nos endiñen los nuevos diputados sea otro Frankenstein. Y de ahí viene mi cuarta certeza.

Los partidos históricos y sistémicos están desapareciendo por todo el planeta, corroídos por la corrupción, el populismo y la polarización. El fenómeno comenzó en los países hispanoamericanos a mediados de los 80 y ahora también afecta a las democracias del primer mundo. La fragmentación es inexorable y favorece la aparición de aventureros, improvisados y populistas de todas las ideologías. No hay antídoto contra eso, aunque sólo la educación y el conocimiento fortalecen el sistema inmunológico de las democracias. O PP y PSOE firman un pacto por la educación o desaparecerán del todo.