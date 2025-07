Sevilla ha sido sede de una Cumbre de la ONU a la cual han asistido 70 jefes de Estado, 50 delegaciones de alto nivel político, 12 mil participantes entre delegados oficiales y no oficiales, 4 mil representantes de empresas y ONGs, 100 invitados de alto ... nivel europeo y 500 periodistas acreditados. A la mayoría de esos participantes les traería sin cuidado nuestra doméstica polarización política, pero todo lo que sucedió entre el viernes 29 de junio y el jueves 3 de julio sí les habrá permitido llevarse una imagen de España, que —siento decirlo— ha sido pésima.

En primer lugar, porque la prisión preventiva y sin fianza de la «mano derecha» del presidente del gobierno —acusado de cohecho, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal— durante la celebración de la Cumbre de la ONU, ha supuesto un descalabro planetario de la reputación de España. No estoy hablando de siglas políticas, sino de nuestra imagen como país. Santos Cerdán no era ministro, pero en los despachos de Reuters y en los titulares de los principales medios europeos aparece como el artífice de la coalición de gobierno y como mediador con los partidos independentistas. Es decir, que se le ha percibido como «miembro destacado del gobierno» español. Dentro de España somos capaces de distinguir al PP del PSOE e incluso dentro del PSOE sabemos que Felipe González no representa lo mismo que Pedro Sánchez; pero tales matices y diferencias pasan desapercibidas fuera de España. Trump tronó «Spain is a problem» y aquí tradujimos «Sánchez es un problema», pero nadie habló de Sánchez. Debemos aprender que el prestigio de un país es inversamente proporcional al de sus políticos.

En segundo lugar, la Cumbre de la ONU coincidió también con el desastre de Renfe, la cancelación de viajes, el caos en las estaciones y trenes varados durante horas sin agua, sin baños y sin aire acondicionado. ¿Cuántos asistentes a la Cumbre de la ONU fueron perjudicados por el hundimiento de Renfe? No hay que ser un experto en marketing para saber que los clientes descontentos son las cajas de resonancia más poderosas para denunciar la mediocridad y la incompetencia. Renfe ya no tiene clientes sino víctimas, rehenes y damnificados. Y la Cumbre de la ONU le ha brindado la oportunidad de perjudicar a VIPtimasVIP. Los extranjeros ignoran la diferencia entre Renfe y Adif, pero nosotros sí sabemos que las «sobrinas» de Ábalos fueron colocadas en Adif y que la constructora de Cerdán cobró 4 millones de euros de concursos convocados por Adif. Aquí también existe otra relación directa entre la pésima imagen que hemos dado como país y la desastrosa gestión de un servicio mangoneado como una prebenda por corruptos y parásitos.

Por último, los dos estropicios humanos han coincidido con un pernicioso fenómeno ambiental: la ola de calor más devastadora que jamás se había registrado en Sevilla durante un mes de junio. La peor temperatura para quedarse tirado en un tren, un aeropuerto, una estación. Menos mal que no hubo segundo apagón.