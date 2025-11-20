Me encanta la determinación con que los necios se arrojan contra lo que detestan, pues así sólo fortalecen todo lo que abominan. Y que conste que la necedad es transversal, pues nos rodean necios ateos y creyentes, progresistas y conservadores, apocalípticos e integrados. Los necios ... expectoran sus ocurrencias como palomas con diarrea. Por ejemplo, hace unos días una actriz comprometida exigió la «abolición de la familia tradicional», quizá pensando que recibiría el apoyo de los suyos. Sin embargo, los suyos están bajo sospecha precisamente por colocar a esposas, cuñados, hijos y hermanísimos en todo tipo de chanchullos, lo que quiere decir que la familia tradicional está más fuerte que nunca, pues hasta las bases más revolucionarias ya votan a favor de que los líderes cabalguen sus contradicciones en familia. Hoy toca hablar de la necedad antitaurina, aunque me apresuro a reconocer que conozco antitaurinos que no son necios.

La última FAENA de la necedad antitaurina ha consistido en QUITAR DEL CARTEL del homenaje a la Generación del 27, nada menos que a Ignacio Sánchez Mejías, APODERADO de la mayoría de los poetas que HICIERON EL PASEÍLLO por el Ateneo en 1927. El ministerio de cultura ha querido darle el PUNTILLAZO a Sánchez Mejías, pero ha PINCHADO EN HUESO y por eso en el congreso el ministro ha dado una ESPANTADA, negando la mayor y haciendo el TANCREDO, porque se VINO ABAJO al PRIMER PUYAZO. Es imposible saber si algún día desaparecerá la afición a los toros, pero estoy convencido de que tal cosa no ocurrirá jamás como producto de una censura o prohibición, porque la tauromaquia está en la pintura, el teatro, la música, el flamenco, la literatura e incluso en nuestra habla, porque mis expresiones en mayúsculas provienen del mundo taurino. ¿No es de C1 de español saber qué significa «DARLO TODO», «tener MANO IZQUIERDA», «estar para EL ARRASTRE» o «SALIR A HOMBROS»? Como la ignorancia es atrevida, no descarto que aparezca un necio empecinado en prohibir las expresiones taurinas y en retirar de los museos los cuadros taurinos de Goya, Picasso, Zuloaga o Barceló.

Con todo, los aficionados estamos en deuda con el ministro de cultura, pues su necedad antitaurina ha revitalizado la fiesta, llenado las plazas y propiciado el rescate de libros taurinos maravillosos, por no hablar de memorables biografías de matadores e imprescindibles compilaciones de artículos. Por eso, desde que suprimió el Premio Nacional de Tauromaquia, nadie lo merece más que el ministro Urtasun, a quien dedico este trabalenguas: «El ministro de la tauromaquia se quiere destauromaquizar. El que lo destauromaquice, gran destauromaquizador será».