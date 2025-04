¿Cuántas personas seguirán creyendo con candidez que Donald Trump es un «neoliberal» desatado? Vaya por delante que soy de los que piensan que tampoco existe el «neoliberalismo»; pero lo que no puede existir jamás es un liberal que esté a favor de los aranceles, ... porque los aranceles suponen un ataque al comercio libre y a la economía de mercado. Por lo tanto, la guerra de aranceles no es la expresión de ningún «capitalismo salvaje» sino consecuencia —más bien— de un «proteccionismo salvaje», superstición más colectivista y socialistoide que liberal. Sin embargo, debo reconocer que la izquierda ha conseguido entronizar la persuasión de que la política económica de los Estados Unidos —en particular— y del mundo desarrollado, en general, es «neoliberal».

Por otro lado, la retórica del resentimiento abusa de otro lugar común que merecería un análisis más extenso: los «descamisados». Alguien debería hacer un estudio serio y científico sobre nuestros «descamisados», porque si fuera verdad que 9,7 millones de españoles (28% de la población) vive en la pobreza, la crispación social sería insoportable. Por desgracia, carecemos de cifras reales y precisas sobre trabajadores fijos discontinuos, subsidios de desempleo, ayudas varias y —sobre todo— la magnitud de la economía sumergida, información que las administraciones de todos los colores ocultan porque no quieren perder sus graneros de votos.

O mucho me equivoco, o la idea de ser propietario ilusiona a muchos votantes potenciales de los partidos que están en contra de la propiedad privada. O mucho me equivoco, o la generación que formaba parte del proletariado urbano y rural de España durante la Transición, ha conseguido que sus hijos formen parte de la clase media más amplia y numerosa de la historia de España. O mucho me equivoco, o una mayoría de españoles tiene como ideal una vida burguesa, donde la prosperidad, el ocio y la propiedad privada se encuentren protegidas y garantizadas. Por lo tanto, en caso de no estar equivocado, me sorprende la ausencia de pedagogía política y económica, acerca de los temas que de verdad podrían influir en la elección de las propuestas electorales que mejor ayudarían a los ciudadanos a realizar sus ideales de prosperidad.

El Premio Nobel de Economía Douglass North, sentenció algo muy obvio en el prólogo de 'El nacimiento del mundo occidental' (1978): «La mayoría prefiere tener más bienes a tener menos». Si estamos de acuerdo en esto, la discusión política debería consistir en cómo crear marcos institucionales que garanticen alcanzar ese ideal a la mayoría. Liberales y socialistas no tendríamos que discrepar en es este punto, porque me consta que a numerosos socialistas no les disgusta incrementar sus propiedades. El problema surge cuando se propone expropiar bienes a unos para «redistribuirlos» entre otros. Y esa ya no es una reivindicación de la socialdemocracia moderna, sino del nihilismo bolivariano contemporáneo. La verdadera amenaza de nuestros días.