La diferencia entre un hincha y un votante radica en que el hincha no le pasa ni una a sus jugadores, a su entrenador y sobre todo al presidente del club de sus amores, mientras que los votantes son capaces de tragarse los sapos más ... repugnantes y de someterse a una colonoscopia con una minipimer, con tal de no concederle al adversario ni el beneficio de la duda. Al hincha no se le puede engañar y mucho menos al socio, pero al votante —y sobre todo al militante— les cabe el Titánic. Valgan estas reflexiones iniciales por la coincidencia semanal del ofrecimiento de 20 mil euros a todos cuantos cumplan 18 años y la censura contra Buzz Lightyear, Virginia Woolf y Lope de Vega.

Una de las medidas estrella de Sumar es el ofrecimiento de 20 mil euros a cada joven que alcance la mayoría de edad. Según los economistas de Sumar, España se lo podría permitir porque estaríamos hablando del 0,8% del PIB; es decir, de sólo 10.000 millones de euros anuales. Sin embargo, si uno revisa la partida para Educación y Formación Profesional de los Presupuestos Generales del Estado de 2023, descubriría perplejo que hablamos de 6.408 millones de euros. ¿Cómo es posible que alguien que ya ocupa una vicepresidencia del gobierno, pretenda gastar casi el doble de toda la inversión estatal en educación en una manirrota prebenda electoral? Esta promesa botarate y demagógica no resiste la más mínima comparación con otras partidas mucho más importantes. ¿Cuánto invierten cada año el Estado central y las comunidades autónomas en extinguir incendios forestales y en mantener y gestionar los recursos para prevenir posibles incendios? Apenas mil millones de euros: la décima parte de lo que Sumar estaría dispuesta a gastar para comprar el voto de los jóvenes. Por otro lado, en la misma semana hemos sabido que unos flamantes concejales de Vox han censurado la película de Buzz Lightyear en Santa Cruz de Bezana, el «Orlando» de Virginia Woolf en Valdemorillo y a «La villana de Getafe» de Lope de Vega en Getafe, corroborando así lo que he reclamado en el párrafo anterior: la urgencia de invertir más en educación. Me han recordado a ese turista que fue multado en Roma por garabatear su nombre en el Coliseo y que se disculpó argumentando que «no sabía que era tan antiguo». ¿Serán inquisidores? ¿Serán fascistas? ¿Serán perversos? Peor todavía. Son cacasenos con iniciativa y —por lo tanto— peores que los malos, porque no descansan. Sin embargo, para mí, las censuras de los concejales de Vox y la oferta de los 20 mil euros de Sumar entrañan el mismo peligro, aunque una sólo perjudicó a sus vecinos mientras que la otra podría arruinarnos a todos. Pero, miren por dónde, aunque Lope de Vega apoyó con 3 sonetos el 'Amparo de pobres' (1598) de Cristóbal Pérez de Herrera —la «herencia universal» del siglo XVI—, no me extrañaría que lo cancelaran porque su vida galante fue libertina, borrascosa y heteropatriarcal. Y quienes condenan la censura, aplauden la cancelación. Don Lope, aquí, un hincha.

