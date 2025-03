Desde hace casi veinte años insisto desde ABC en la necesidad de formar un gobierno de unidad nacional. Mi primer artículo al respecto fue 'Hoja de ruta alemana' (11.07.2005); luego, 'Alemania como ejemplo' (15.04.2007), 'Un gobierno de coalición nacional' (01.10. ... 2008), 'Un país suicida' (17.03.2009), 'Un presente griego' (20.06.2012) y 'Aritmética y geometría' (03.01.2016). He vuelto muchas veces sobre el tema, pero no deseo abrumar a los lectores sino hacer hincapié en que ya hemos llegado al precipicio y que me deprime que las opciones se reduzcan a dos: o destruir al enemigo para poder gobernar España o destruir España para que el enemigo no pueda gobernar.

Otro asunto sobre el que también vengo escribiendo en ABC desde hace veinte años tiene que ver con la necesidad de reformar la ley electoral, de modo que los senadores, diputados y concejales sean elegidos en primera votación, y presidentes y alcaldes en segunda vuelta, siempre y cuando ningún candidato haya superado el 50% del voto en urnas. Mi primer artículo al respecto fue 'El voto de conciencia' (03.06.2003) y luego siguieron 'Impotencia y abstención' (30.05.2007), 'La regeneración electoral' (11.05.2011), 'Resacas electorales' (08.06.2011), 'Pactar votando' (08.02.2015), 'Elegir o negociar' (03.04.2016), 'Reforma electoral' (31.07. 2016), 'Reforma electoral, ¡ya!' (01.10.2017); 'Otra ley electoral' (04.02.2018) y 'Segunda vuelta' (09.06.2019). La reforma de la ley electoral fue una bandera que levantó UPyD y que jamás fue tomada en serio, porque la mayoría absoluta de Rajoy ensoberbeció al PP y porque Pablo Iglesias —como el flautista de Hamelin— logró que las izquierdas, los nacionalistas y los separatistas lo siguieran hasta formar la mayoría que gobernará España durante las próximas décadas. Estoy convencido de que mis reflexiones no fueron ni aisladas ni originales, pues existe un número indeterminado de personas que las comparte y que formaría parte de esa Tercera España, tan incomprendida como denostada, porque en nuestra escena política lo que da réditos, visibilidad y seguidismo es la chulería, el sectarismo y la confrontación. ¿Cómo debería construirse un gobierno de coalición? En primer lugar, renunciando a tener la razón y —en segundo lugar— reconociendo las buenas razones de los demás. Sin embargo, nuestras fuerzas políticas no están por renunciar o reconocer nada, sino todo lo contrario: que renuncien y reconozcan los otros. Sus minúsculas mientes sólo admiten los gobiernos de colisión. En 'Memoria de memorias, 1974-1988' (2001), Jesús Pardo recordaba los argumentos políticos de las dos España para atraerlo: «El rey creará un partido de izquierdas… ¡bueno, de izquierdas, tú me entiendes!, y otro de derechas, pero seguirán cortando el bacalao los de siempre. Todo va a seguir igual. No te conviene decantarte de una derecha moderada». Y uno de la otra España le dijo: «Debes de ser el único facha de Madrid que no está preparándose su historial de demócrata vitalicio».

