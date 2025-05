En el preámbulo de 'Vidas paralelas' Plutarco escribió: «Es que no escribimos historias sino vidas, y la evidencia de la virtud o el vicio no se encierra necesariamente en las acciones más señaladas; al contrario, muchas veces un gesto, una palabra y alguna niñería hicieron ... más por revelar un carácter que combates con muertos sin cuento, los despliegues inmensos de tropas y asedios de ciudades». Así, tal como Plutarco propuso paralelos entre griegos y romanos de siglos distintos, trataré de establecer otro paralelo entre Trump y Sánchez —un par de gobernantes políticamente incongruentes—a través de sus gestos, palabras y niñerías.

1. Los dos fueron hostiles, disruptivos y purgantes cuando tomaron el control de sus partidos, porque los reconfiguraron hasta convertirlos en la marca de un proyecto político personal.

2. Ambos necesitan levantar muros y alambradas para gobernar polarizando. Así, Trump se enfrenta a los «antipatriotas» y «enemigos del pueblo», mientras Sánchez gobierna contra la «ultraderecha» y los «ultraricos».

3. Los dos han utilizado la política exterior en clave interna o nacional, destrozando la trayectoria internacional de sus respectivos países y enemistándose con aliados de toda la vida, como Canadá y Argentina. Y aunque Trump está con Israel y Sánchez con Palestina, los dos tienen debilidad por Marruecos.

4. Ambos presumen de poderosos enemigos mediáticos. Por eso para Trump 'The media is the enemy of the people' y para Sánchez «la máquina del fango es la ultraderecha mediática».

5. Familiares de los dos han recibido tratos de favor, ya se trate de Ivanka o Begoña, Jared Kushner o David Sánchez. Y ante las críticas, la reacción ha sido la misma: simbiosis entre lo familiar y lo político.

6. Ambos mantienen conflictos contra jueces y tribunales; pero aquí Pedro ha superado a Donald, pues controla al fiscal general y al presidente del Constitucional. Así, mientras en España Sánchez puede presumir «¿De quién depende la fiscalía?», en USA Donald sólo pudo lamentarse: 'I have the right to do whatever I want with the DoJ' ('Tengo derecho a hacer lo que quiera con el Departamento de Justicia').

7. Trump sí le ha dado sopas con honda a Sánchez en materia audiovisual, porque presentó 'The Apprentice' en la NBC y luego le dedicaron 'Trump: An American Dream' (Netflix), 'The Trump Show' (BBC) y 'Unprecedent' (Discovery Channel). En cambio, el documental sanchista 'Las cuatro estaciones' tuvo que emitirse con cargo a nuestros impuestos en RTVE porque ninguna cadena se atrevió a programarlo.

8. Los dos tuvieron mediocres expedientes académicos, sus calificaciones son inaccesibles, sus tiulaciones han dado que hablar y ambos les han declarado la guerra a las universidades privadas.

La lección de este paralelo debería ser como el final de 'Los teólogos' de Borges: para la insondable divinidad, Donald y Pedro, Trump y Sánchez, quizá formen una sola persona. Sus seguidores encarnan dos polos ideológicos incompatibles, pero admiran los mismos gestos, palabras y niñerías.