Acabo de regresar de la Feria Internacional del Libro de Lima, donde participé en los homenajes dedicados a la memoria de Mario Vargas Llosa. Sin embargo, vuelvo consternado por la estrafalaria cifra de candidatos que se presentarán a las elecciones generales peruanas de abril de ... 2026: nada más y nada menos que 43. Como el licor que le gustaba a mi madrina.

Doy por sentado que la ingobernabilidad está servida, pues a la segunda vuelta pasarán dos candidatos cuyos votantes no sumarán —ni siquiera juntos— el 20% del censo electoral. Por supuesto, 43 partidos consienten más de 10 candidatos de izquierdas y más de 10 candidatos de derechas, quedando por lo menos unos 20 para repartir entre candidatos ultras, centrípetos, regionalistas y folclóricos. Y como en las elecciones peruanas no hay ni sobres ni papeletas sino unos planillones donde aparecen todas las candidaturas, mis paisanos ya bromean con las dimensiones de esa planilla de votación, que será del tamaño de un cartel taurino.

No obstante, la pregunta que me formulo ahora es cuánto tardaremos —en Europa en general y en España en particular— en encontrarnos con un número semejante de candidatos en unas elecciones generales, pues los experimentos del laboratorio hispanoamericano se reproducen en Europa cada vez con más rapidez. A saber, procesos de paz, leyes de memoria, desaparición de partidos, deuda externa impagable, líderes bolivarianos, candidatos populistas, ataques a los jueces y fragmentación de las opciones políticas. Italia y Francia llevan más camino recorrido que España en esa dirección, aunque gracias a Sánchez, Mazón, Cerdán, Montoro, Ábalos y sus «sobrinas», hemos recortado distancias. La pérdida de calidad democrática no es cosa de cuatro golfos, sino de la golfería de un sistema que ha blanqueado el vicio de colocar cuotas partidarias en los grandes tribunales, la alta función pública, las empresas energéticas, la banca y los consejos de administración de empresas estratégicas.

Si en un país como el Perú, la concurrencia de 43 candidatos puede deparar que gobierne alguien que no pase del 15% del censo electoral en primera vuelta (Pedro Castillo obtuvo un 13%), en España ocurre algo similar, pues la gobernabilidad depende de partidos como Junts (1,1%), Bildu (1,3 %) o PNV (0,8%). ¿Qué sucederá tras el previsible hundimiento del PP y del PSOE por culpa de sus corruptelas? No me extrañaría que, en medio de la barahunda de partidos exóticos y rocambolescos de todas las tendencias, los nacionalistas periféricos se conviertan en los garantes del orden y la unidad nacional, para seguir enchufados a la respiración artificial de un gran país en coma.