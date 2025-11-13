No ha transcurrido ni un mes desde que Rosalía lanzó su nuevo álbum «Lux» y su propuesta ha suscitado discusiones musicales, teológicas, teatrales, filosóficas y lingüísticas. Sin embargo, existe un abismo que separa a los exégetas de los fans corrientes y molientes, donde se encuentran — ... sobre todo— los jóvenes que escuchan o contemplan fascinados sus videoclips. A mí me da igual si Rosalía es religiosa, romántica o flamenca, porque lo que me interesa es cómo su creatividad trabaja una esencia barroca desde lo contemporáneo. El Museo del Prado tuvo reflejos y la invitó a presentar su disco rodeada de pinturas de Murillo, Velázquez y Zurbarán. Si el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo tuviera director, sería un pelotazo traer a Rosalía para que explicara su proceso creativo en medio de obras de Gordillo, Espaliú, Quejido y Pérez Villalta.

Nunca ha sido más evidente que el CAAC se encuentra en una isla, porque el arte contemporáneo en Sevilla seguirá siendo insular mientras no exprimamos su esencia barroca, ahí donde siempre ha triunfado el barroco: en la calle, en las plazas, en los espacios públicos. En Andalucía en general y en Sevilla en particular tenemos estupendos creadores que podrían ser los espejos en quienes Rosalía buscó reflejarse. Pienso en Pedro G. Romero, Pilar Albarracín, Israel Galván, Ana Barriga, Salustiano y Rocío Márquez. Las poéticas de todos ellos explicarían perfectamente la aparición de «Lux», que —por cierto— tampoco es una novedad musical, porque Freddy Mercury hizo algo parecido cuando mezcló rock y ópera en 'Bohemian Rhapsody', justo hace medio siglo. Corro el riesgo de afirmarlo: 'Berghain' de Rosalía pertenece al linaje de 'Bohemian Rhapsody'. Y conste que tal genealogía supone siglos de música.

La futura dirección del CAAC debería concederle un proyecto especial a la ciudad y a la calle como espacios expositivos. Hablo de bibliotecas, universidades, teatros, conservatorios e institutos de bachillerato. ¿Por qué las obras que se encuentran en los depósitos de CAAC no se distribuyen por espacios públicos y privados de toda Andalucía? Nuestra alma barroca agradecería ese capricho contemporáneo.

Por otro lado, no se me escapa que la futura dirección del CAAC mirará con un ojo hacia Málaga y con el otro hacía Madrid, Valencia o Barcelona. Es normal. Pero sería maravilloso que no perdiera de vista a los artistas andaluces, pues no es lo mismo ser contemporáneo que «contenforáneo». Si los grandes museos presumen de artistas extranjeros, el CAAC debería ser la reserva de la esencia del arte contemporáneo andaluz: esa alma barroca capaz de convertirse en holograma (o metacrilato).