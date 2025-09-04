Suscríbete a
ABC Premium

COMENTARIOS REALES

Asia o el espacio-eje

Si Europa ya me parecía una península rusa, después de leer '1493' de Charles C. Mann, Europa se queda como un balneario chino

Fernando Iwasaki

Fernando Iwasaki

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Cuando era estudiante universitario, mis profesores de historia económica me instaron a leer dos libros de Robert Fogel: 'Los ferrocarriles y el crecimiento económico de Estados Unidos' (Tecnos) y 'Tiempo en la cruz: la economía esclavista en los Estados Unidos' (Siglo XXI), donde el Nobel ... de Economía se preguntó cómo habría sido el desarrollo de los Estados Unidos sin ferrocarriles y sin la abolición de la esclavitud. Los estudios de Fogel formaron parte de la llamada historia contrafáctica y su metodología suponía una ingente información cuantitativa que aspiraba a la máxima objetividad. No obstante, aquella perspectiva cayó en desgracia porque subordinó los dilemas morales al cálculo econométrico. Hoy en día nos seguimos preguntando cómo habría sido el mundo si un factor X o un hecho Z no hubieran existido, pero ya no hablamos de historias contrafácticas sino de ucronías, una narrativa antidistópica que fragua relatos muy creativos que dialogan con el cine, la literatura y el cómic, aunque con ambiciones culturales, políticas y sociales.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app