Aunque el detonante fue una metida de pata, las idas y venidas del Festival de Cine Europeo protagonizaron durante unos días las primeras planas de la prensa sevillana y las principales emisoras abrieron sus desconexiones locales hablando de cine. Incluso la prensa nacional se hizo ... eco del aplazamiento y de pronto la Cultura en Sevilla estuvo en el ojo del huracán. Por fortuna hubo fumata blanca y de paso debate cultural, pero a toro pasado convendría ponderar tres cosas.

La primera, el poder del columnismo sevillano, pues el mismo día de la cita del alcalde con los representantes del mundo del cine se publicaron tres artículos que sin duda influyeron en la rectificación municipal, porque sus argumentos fueron de cine: 'La Sevilla peliculera' de Alberto García Reyes (ABC), 'El festival del alcalde' de Juan José Borrero (ABC) y 'SEFF o no SEFF: Maluma o Pedro Costa' de Manuel Lombardo (Diario de Sevilla). García Reyes hizo hincapié en que no se puede poner en duda la capacidad de organización de Sevilla, lanzando mensajes de impotencia. Por otro lado, Borrero dejó caer que el aplazamiento no sólo tenía pinta de censura, sino que se arriesgaba a que le cayera el beso de Buzz Lightyear. Finalmente, Lombardo puso negro sobre blanco lo que habría implicado perder un espacio propio en la agenda europea de festivales de cine. Y lo mejor: ninguno de los tres le dio cuartelillo al festival.

La segunda tiene que ver con la importancia de razonar, pues no es lo mismo un argumento que un pretexto. ¿El Grammy Latino habría postergado la Bienal de Flamenco si estuviésemos en año par? No lo creo. Por lo tanto, la ausencia de argumentos razonables dejó en evidencia la irrelevancia del pretexto. Sin embargo, el pretexto fue acompañado de una premisa («yo no he ganado las elecciones para hacer la misma política cultural que Muñoz») y de una opinión («los sevillanos que me han votado no quieren una Feria del Libro de tercera división»), que merecen párrafo propio.

Mi tercera observación: cuando un argumento es bueno la conclusión se convierte en premisa y las opiniones sobran, pero la opinión fue tan rotunda que devino proposición: si la Feria del Libro de Sevilla es de tercera, ¿cuáles son de primera y segunda división en España? Como Barcelona no tiene, ¿será Madrid? ¿Será…? Me permito recordar que Sevilla tiene editoriales como Renacimiento, El Paseo, Athenaica y la Fundación Lara; al igual que librerías de fondo como Palas o Casa Tomada, que no tienen equivalente en la provincia; por no hablar de nuestro Gremio de Libreros y de los numerosos escritores, poetas, plumillas y letraheridos residentes.

Concluyo. Entre las antiguas colaboradoras de la consejera Patricia del Pozo había estupendas gestoras como Mar Sánchez Estrella, quien no sólo atesora experiencia municipal, sino que goza del respeto de los agentes culturales de la ciudad. El alcalde se ahorraría más de un disgusto si contara con alguien como ella en el ICAS o en la Dirección General de Cultura.