Sedentarismo y enfermedad cardiovascular

Abandonar el sedentarismo trae consigo múltiples beneficios pues se reduce el riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares y diabetes tipo 2

Fernando Fabiani

Con el nombre de sedentarismo conocemos a aquellas actividades que realizamos las personas sentadas o reclinadas, mientras estamos despiertas, y que utilizan muy poca energía. Los periodos sedentarios son aquellos periodos de tiempo en los que se llevan a cabo estas actividades que consumen muy ... poca energía, como estar sentados durante los desplazamientos, en el trabajo o la escuela, en el ambiente doméstico y durante el tiempo de ocio.

