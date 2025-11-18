Suscríbete a
ABC Premium

Tribuna abierta

Mitos en la nutrición y las dietas

Los expertos recomiendan aquellas dietas que priorizan la variedad, la calidad y la moderación

Fernando Fabiani

Normalmente tras las vacaciones estivales las personas tienden a ponerse unas metas para contrarrestar el incremento de peso adquirido en el verano debido a una ingesta superior a lo normal, acompañada de escaso ejercicio físico y dosis de alcohol más elevadas. Las principales opciones pasan ... por apuntarse a un gimnasio, donde al cabo del mes se abandona esa opción, o seguir una dieta que nos ayude a perder esos kilos de más.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app