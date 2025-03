De no ser una fantasía estupefaciente a modo y manera de las del pequeño Nicolás, me sigue pareciendo muy atractivo y rebosante de posibilidades cinematográficas, el episodio de Delcy Rodríguez que nos cuenta Víctor de Aldama en su explosiva declaración del jueves pasado. Podemos creerlo ... o no. Y tragarnos o atragantarnos con su versión Bond, James Bond, de que ha colaborado con el MI6 y la CIA. Y hacer chistes de socorro como hacen sus cuates socialistas para escapar de la onda destructora de su relato. O pensar que la osadía del «nexo corruptor» es tan desmesurada que comparte ensaladilla en los bares con activos de los servicios de inteligencia. Eso va en el índice de ingenuidad de cada quisque. Sin embargo, el episodio tantas veces negado y constatado por acta notarial de un empleado de Barajas de la llegada de Delcy Rodríguez a España, es un hecho. Y no precisamente muy limpio.

Delcy Rodríguez tenía y tiene prohibido pisar suelo de la Unión por sus crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Es, junto con su hermano, una especie de pareja diabólica con resortes en sus manos para firmar sin complejo de culpa alguno órdenes criminales contra la oposición venezolana. Hay quien la vincula al narcotráfico y a otras actividades de madre abadesa…Víctor de Aldama, confesaba el jueves pasado que fue invitada por el gobierno de Sánchez a visitar España, contraviniendo la orden de la Unión. Según el nexo corruptor este viaje era un secreto a voces y tan solo la entonces ministra de Exteriores, Arancha González-Laya advirtió de la prohibición europea. Esta circunstancia obligaría a Sánchez a cursar la invitación desde Ferraz y no desde la Moncloa. ¿A qué vino Delcy a España? ¿Con qué objeto la acompañaron tantas maletas como la de una vedette en gira mundial? ¿Por qué se les hizo tan larga aquella noche a Ábalos, Koldo y Aldama? El comisionista Aldama ha confesado que él fue el encargado de organizar la estancia clandestina de Delcy en España. Y que había conseguido un exclusivo chalé en la zona residencial de El Viso en Madrid. En esa mansión, siempre según el relato de Aldama, iban a celebrar una cena con la vicepresidenta venezolana los siguientes ministros: Marlaska, Salvador Illa, Teresa Ribera, María Jesús Montero y Ábalos. También estaba previsto un encuentro con Sánchez, sostuvo Aldama en su declaración. El motivo de este encuentro no lo ha desvelado el gran Pavarotti del sanchismo progresista. Pero todo parece indicar que la parte menos conflictiva de la reunión sería la de dar explicaciones por las que el gobierno español reconoció a Juan Guaidó como presidente venezolano. Nunca sabremos a qué vino Delcy a España y por qué Marlaska se desprestigió creando un espacio Schengen para que pudiera abandonar el avión. ¿Tan importante era el encuentro con Delcy? Ojalá Pavarotti se sepa esa letra y cante una de las suyas…

