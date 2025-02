Hoy es un gran día. Hoy es una de esas jornadas donde nos volvemos locos como relojes sin gobierno. Y cada hora es la hora. ¿De qué? De lo que sea. Pero sobre todo de pedir, de sentir, de vivir. Hoy, con el sol fuera ... o la primera luna llena de la primavera, es la jornada perfecta para pasar de los gitano a lo payo, de lo negro a lo blanco, del silencio a la algarabía, de la Resolana a Pureza sin perder ni esto de Esperanza en el trayecto. Hoy es un día para bajar al Valle o subir al Calvario, para soñar con Cigarreras o dar un cabezazo de clientela espiritual ante el Cisquero. Hoy es un día largo, ancho y profundo. Sin máquinas capaces de medir su intensidad ni su densidad, ni su hondura. Hoy subimos a las montañas y bajamos a las profundidades donde el alma, sin ojana, nos cuenta las verdades de nuestra travesía. Hoy el pecho difícilmente aguantará tantos golpes de culpa y la industria de pedir bálsamo para las espinas que nos dañan funcionará como impelido por energía de fusión. Todos pediremos de todo. Todos nos acordaremos de lo nuestro, de lo familiar, de lo que nos roza. Es la lógica del auxilio porque sobrevivimos en defensa propia. Es tan humano que no hay motivo para el despecho. Estos días están consagrados a perdernos para encontrarnos.

Y eso no solo es bonito. Sino humanamente grandioso. Llorarás recordando a los ausentes y a los presentes que no hay forma de que sigan a tu lado. Pedirás por lo que te falta sin acordarte que nos sobra de todo. Rezarás con derecho al pataleo si tus deseos no te son concedidos. Y amarás al prójimo cuando el prójimo deje de joderte enseñándote sus llagas y carencias. Nos gusta la realidad si es estética. Pero nos disgusta cuando la sentimos arrastrarse sobre nuestra piel como un gusano que nos recuerda lo que hemos escondido en alguna zona oscura del alma porque nos incomoda muchísimo. A mí, por ejemplo, me perturba enormemente el olvido que tenemos con nuestra clausura. Salvo esas honrosas excepciones que actúan desde la humildad del anonimato. Esa clausura que se descombra con sus conventos. Ese gusano me sube por la piel cada vez que me topo con San Leandro o Madre de Dios. Ese gusano me resulta incómodo. Y, en un gesto que no tiene levedad alguna, me lo sacudo de encima como la cagada de un imprevisto gorrión. La clausura se nos cae con los siglos encima. Y dentro de esos muros es posible que habite el olvido. Que es insano e indeseable.

Hoy no se os olvide pedir por ellas. Pero pedir y hacer por ellas. A Dios rogando pero sin olvidar el mazo que le podamos armar para asegurarles un futuro que hoy no existe, lo del pez y la caña. Ya saben. La ciudad que salvó El Salvador, que se unió para sonrojar el urbanismo neopiquetero de La Palmera, que peleó las Atarazanas, debería acordarse también de ellas. Y buscar la forma de entender que la clausura es mucho más que unas yemas, unas magdalenas y un mazapán por Navidad. En la ciudad de las estrellas hoteleras, de las plusvalías turísticas, de las buenas cuentas de resultados que nunca parecen suficientes, estamos obligados a acordarnos de las olvidadas y a buscarles solución a ese olvido. Reza y trabaja por la clausura a San Joaquín de Baviera...No cabe la ideología. Es pura filantropía…