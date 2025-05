Los valores que no da la familia les llega a los chicos por interné

La televisión vasca, la catalana y la productora Shine Iberia, han realizado un revelador e impactante documental de tres capítulos sobre el consumo infantil de porno en interné. Lo han titulado la Generación Porno. Porque, tal vez, sin que seamos demasiados conscientes, esa generación se ... va forjando a golpe de clic en sus dispositivos audiovisuales, iniciándose a la edad de ocho años y generalizando su consumo a los catorce. Es decir, el germen de muchos comportamientos deleznables en materia sexual y afectiva germina en demasiados jóvenes en plena inmadurez, indefensos para tener contrapesos morales que les hagan distinguir entre la ficción y la realidad, asumiendo la cosificación de la mujer y aprendiendo conductas sexuales tan brutales que se pondrán en práctica con el paso del tiempo. Una manada no nace ex novo. Una mentalidad que banalice el sexo no se forma en tres días. La convicción de que se disfruta más sometiendo a la pareja a prácticas tortuosas y sádicas forma parte de un aprendizaje que, lamentablemente, llega cada vez más temprano a nuestros jóvenes.

Los datos, los porcentajes y las cifras sobre el aumento de crímenes machistas ponen en evidencia absoluta los programas y protocolos asumidos para luchar contra semejante lacra. Los datos, los porcentajes y las cifras que se ofrecen indican que cada vez son más jóvenes los protagonistas de este tremendo drama social y emocional. Y nos quedamos sin sentido cuando accedemos a cifras como estas: el veinte por ciento de los contenidos que se muestran en interné es porno. Y de este, un ochenta por ciento, lo es muy violento. Blanco y en botella. Es más que probable que estemos regando en tierra estéril. Que haya que replantearse de forma radical los protocolos de conductas con los que la Administración, con tanta voluntad como desacierto, pretende corregir tan brutal estadística. Pero ¿cómo se le pone ese cascabel al gato? ¿Quién se lo pone: el Estado o la familia? ¿O una razonable cooperación entre ambos? El cuarto infantil de un joven de ocho años es hoy una especie de estado libre asociado al clan familiar. Goza de una independencia absoluta y para acceder al mismo hay que tener los papeles en regla. En muchos de esos cuartos comienza a forjarse el drama que, con cuatro o cinco años más, explotará en fiestas, colegios, botellonas y baretos. Algunos de ellos engrosarán las terribles estadísticas que nos encogen el corazón. La otra noche, en el Mirador de Natalia Barnés en Canal Sur Radio, se entrevistó a una especialista que trabaja en un grupo que intenta buscar soluciones al consumo pornográfico de menores. Cuando nos adelantó las edades de la iniciación en el consumo y el del consumo generalizado, los tres tertulianos que Natalia tuvo como invitados la noche del jueves, Patricia Godino, José Joaquín León y el que rima este artículo, nos miramos desolados para colegir que los valores que no se inculcan en el seno familiar son ocupados por lo que les llega a los chicos por interné. Es vital conquistar ese espacio para que sean los familiares y no la poderosa industria pornográfica la que eduque en un asunto tan delicado. Esa industria no educa. Fabrica adictos. Porque es a esa edad cuando se comienza a construir los grandes depredadores de la llamada generación porno…

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar

Has superado el límite de sesiones Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto. Sigue navegando

Artículo solo para suscriptores Si ya estás suscrito, inicia sesión

Más temas:

Porno

Iberia