Por la narración en directo de la caída de una palmera en Pino Montano, opta a los Ondas más populares de las redes sociales una señora que dejó impronta y sello de su insuperable estilo. Un estilo personal, intransferible y alejado de las estrecheces del ... academicismo, que le confieren a su narrativa ese aire, tela de aire, suelto y vivaz de los tonos tomboleros, pero en vez del perrito piloto anunciaba la caída de la palmera del jardín que precede a su vivienda. El vídeo se ha viralizado y ha pasado a la historia con el titular que, María Luisa, la narradora, con una extraordinaria capacidad para predecir lo obvio, subrayó en su relato: se ha caído la palmera, señores. Insiste varias veces. Lo repite como quien ve tierra. Viniéndose arriba en su descubrimiento conforme la palmera entrega la cuchara. Para que nadie pueda dudar de que ella lo dijo primero, lo anticipó, robándole el secreto a los muchos que traía bajo su manto de agua y viento la borrascosa Aline. Se ha caído la palmera, señores. Una pieza insustituible para el ruedo ibérico de los vídeos colgados en redes. Muy recomendable.

Días antes, en el Senado, un señor apellidado y apolillado Aragonés y García, ambos de ascendencia carolingia, se encajaba en Madrid para anunciarnos en un catalán con perfecto acento español, que la palmera de la independencia amarillenta no hay quien la tumbe. Sigue en pie pese a los vendavales internos que sacuden las tierras del condado. Sopló diez minutos ante un clamoroso desinterés general y se fue para las Ramblas sin despedirse, con la sensación, del todo errónea, de haber entrado victorioso en Atenas junto con los almogávares. Todos esperábamos más de sus palabras. Pero no aportó nada que no supiéramos, al menos desde que el prefabricado héroe nacional, el muy desleal y traidor a la República Manuel Companys, ya enseñara la patita bajo la puerta de la traición y la colaboración franquista. Ha llovido. Pero siguen insistiendo, como si ellos hablaran catalán y el resto fuéramos bobos y necesitáramos pinganillos… Fue de tan bajo nivel el lance que, en una capea, don Aragonés García, para enlucir tan torpe aliño, habría recibido a una cabra a portagayola…

Así que ya lo saben. Se ha caído la palmera, señores, en Pino Montano. Y en Cataluña sigue en pie la que tantas veces se nos ha dicho que estaba medio vencida o a punto de vencerse por las acertadas toma de decisiones de distintos gobiernos. Ji. Amnistía, referéndum e independencia. No hay más. A decir esto tan sobado viajó el carolingio a Madrid. Una incursión, sin dudas, tan de héroe de opereta como el que interpreta el propio Aragonés, necesitado en su terruño de una acción rutilante y de prestigio como las de Han Solo en su Halcón Milenario. Pura fantasía galáctica. No le prestó atención ni Cuarto Milenio, un programa que no ceja en buscar aliens y es posible que encuentre uno, muy mal educado, en la presidencia de la Generalidad…